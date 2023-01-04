Ежедневный гороскоп сегодня: среда 4 января 2022

Оповещение о Луне

12, 13 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 19:00. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день для работы с другими людьми, особенно с друзьями или группами. В частности, вы продвинетесь вперед, обсуждая долгосрочные планы или будущие цели. Сегодня вы не боитесь мыслить масштабно и все же, вы не будете упускать из виду детали. (Необычное сочетание.) Действительно продуктивный день!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня предпочтение отдается бизнесу и коммерции. Для начала вы можете получить от кого-то закулисную помощь. Конечно, люди восхищаются вами прямо сейчас. Между тем, вы лично готовы поговорить с кем-то из авторитетных лиц, чтобы получить одобрение того, что вы хотите сделать. Сделайте это!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день, чтобы составить планы дальних поездок или изучить перспективы издательского дела, высшего образования, медицины и юриспруденции. Используйте любую возможность узнать что-то новое. Вам понравится общаться с представителями других культур, потому что они могут вас чему-то научить. (Вы любите учиться.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Финансовые договоренности и переговоры сегодня пройдут для вас хорошо, потому что вы сможете привлечь к себе деньги. Это отличный день, чтобы попросить кредит, ипотеку или заняться сбором средств. Вы можете работать из-за кулис, тем не менее — вы получите результат!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это чудесный день, чтобы поболтать с партнерами, близкими друзьями и представителями широкой публики. Вы можете многого добиться сейчас, потому что вам нравится работать. Особенно можно завернуть старые дела. Кроме того, другие будут сотрудничать, потому что вы так очаровательны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Что бы вы ни хотели сделать сегодня, помните о том, что вы можете сделать больше, сотрудничая с другими. Это отличный день для встреч, конференций и работы с группами или подразделениями. Вы также можете получить от кого-то необходимую практическую и финансовую поддержку.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Игривый день! Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, общественными мероприятиями, миром развлечений и веселыми мероприятиями с детьми. Это также хорошее время, чтобы строить долгосрочные планы на будущие путешествия или высшее образование. Публикация обсуждений будет хорошо сочетаться с предложениями по юридическим или медицинским вопросам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это идеальный день для развлечений. Заполните холодильник и пригласите гостей. Кроме того, вы можете выделить сегодня немного времени, чтобы разобраться с документами, потому что ваш мозг может обрабатывать множество деталей. Будет приятно свести концы с концами по поводу общей собственности, наследства и банковских вопросов.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы чувствуете себя общительным, поэтому вам понравится общение с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Вам понравится узнавать новое. Учиться будет легко. На самом деле, вы настолько оптимистичны, что оглядываясь вокруг, вы больше цените свое повседневное окружение. Это день хорошего самочувствия!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня предпочтение отдается бизнесу и коммерции. Цените свои идеи по зарабатыванию денег. Следуйте планам по зарабатыванию денег, потому что они увенчаются успехом, особенно если они связаны с зарубежными странами или общением с людьми из других культур. У вас есть ум, терпение и ноу-хау.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы довольны и в мире с миром, поэтому вы чувствуете доброжелательность к другим. Это щедрое чувство может даже повлиять на финансовые предприятия. На самом деле, юридические вопросы и все, что связано с инвестициями, медициной или законом, пойдет хорошо!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Возможно, сегодня вы встретите нового друга. (Для некоторых из вас этот друг может стать любовником — тайным романом.) Между тем, частная беседа может привести к некоторым практическим улучшениям в вашем доме или члене семьи. Сегодня приветствуется все, что связано с вашим богатством и активами.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Джулия Ормонд (1965) отмечает свой день рождения сегодня. Вы веселы, осведомлены и чувствительны ко всему, что вас окружает. Вы обладаете причудливым обаянием и являетесь отличным командным игроком. Это прекрасный год для общения и наслаждения жизнью! Ослабьте бдительность и немного расслабьтесь! Добро пожаловать, старые друзья возвращаются в ваш мир.