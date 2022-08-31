Ежедневный гороскоп сегодня: среда 31 августа 2022

Оповещение о Луне

4, 5 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 6:30 до 13:30. После этого Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня могут произойти столкновения с авторитетными фигурами. Это может быть рискованно иметь дело с партнерами и близкими друзьями. Обратите внимание: ваш управитель Марс находится в вашем Доме Связи, что делает вас вербально агрессивным. Наберите силы на ступеньку выше.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете не согласиться с кем-то, кто хочет внести изменения на работе или провести реформы. Или возможно, вы тот человек, который хочет внести улучшения? Посадите семя и дайте ему прорасти. Некоторые вещи требуют времени.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Родители, будьте терпеливы со своими детьми сегодня, потому что это классический день для раздражительных припадков и нервных срывов. Вспомните, вы сами когда-то был ребенком. Не зацикливайтесь на попытках контролировать ситуацию или ввязываться в борьбу за власть. Взгляните на дальнюю перспективу.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня может иметь место борьба за власть с членами семьи, особенно в отношении ремонта дома. (У каждого свой подход.) Помните — нет никого настолько глухого, как те кто носит наушники.

Лев (23 июля — 22 августа)

Избегайте ссор с соседями, братьями, сестрами и родственниками сегодня, потому что может возникнуть этот соблазн. Не попадайтесь на удочку. Если вы это сделаете, вы можете оказаться в ситуации, когда люди раздражены и теперь вы не разговариваете друг с другом. Так было всегда. Будьте крутым.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня могут произойти ссоры из-за имущества, денег, финансов или ценностей. Но это может быть борьба за власть. Будет ли это иметь значение через годы? Возможно нет. Не вмешивайтесь. Вы можете выбрать большую дорогу, потому что Солнце находится в вашем знаке, а Марс находится на вершине вашей карты. Вы лучшие.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этим утром Луна находится в вашем знаке, что может сделать вас более эмоциональным, чем обычно. Возможно, именно поэтому у вас возникают разногласия с членом семьи или кем-либо, кто обладает властью. Вам это не понравится, потому что вам нужна гармония. Вы любите ладить со всеми. Оставайтесь морозным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Что-то, происходящее за кулисами, может вас сегодня раздражать. Подождите, пока Луна не войдет в ваш знак (см. Предупреждение о Луне выше), потому что после этого все пойдет по-вашему. Два дня в месяц Луна находится в вашем знаке, и когда это происходит, у вас есть преимущество.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не забивайте себя проблемами, разговаривая сегодня с другом или членом группы, потому что все может пойти не по плану. Позвольте этому уйти, потому что, когда Солнце находится наверху вашей карты, вами восхищаются. Классно выглядите! (Будьте добры к маленьким людям.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте ссор с родителями, начальством, учителями, авторитетами и полицией сегодня, потому что вам это не нужно. Вам нравится производить хорошее впечатление на других, потому что вам нравится уважение окружающих. К тому же, зачем сжигать мосты? Вы слишком умны для этого.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Иногда стоит взять факел и бороться за дело, в которое вы верите. На самом деле, в большинстве случаев оно того стоит. Но сегодня столкновения из-за идеологии, фанатизма и политики, вероятно, являются просто борьбой за власть. Даже не ходите туда, потому что это пустая трата энергии.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ссоры из-за наследства, долгов, вопросов страхования, налогов и общей собственности могут иметь место сегодня, особенно сегодня утром. Взгляните на перспективу, потому что с удачливым толстосумом Юпитером в вашем Доме заработка это будет отличный финансовый год для вас. Расслабьтесь.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Ричард Гир (1949) и кинорежиссер Алексей Учитель (1951) отмечают свой день рождения сегодня. Вы умны, остроумны и очень выразительны. Вы также очень индивидуальны. Вы организованный человек, который серьезно относится к своим обязанностям. Этот год — последний год девятилетнего цикла, а это значит, что вы отпускаете то, что закончено. Пришло время провести инвентаризацию и отпустить всех или что-либо, что сдерживает вас.