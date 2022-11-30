Ежедневный гороскоп сегодня: среда 30 ноября 2022

Оповещение о Луне

7, 8 лунный день. Первая четверть.

Сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не давайте никому обещаний сегодня, потому что на более глубоком уровне вы не уверены в том, в чем заключается ваше обязательство, даже если вы не осознаете этого. Тем не менее, вас может физически привлечь кто-то сегодня. (Это влечение может быть временным и ненадежным.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Импульсивные покупки вероятны сегодня. (Конечно, вы любите красивые вещи, качественные вещи и антиквариат.) Сегодня вы можете купить что-то, потому что не можете устоять перед этим. Тем временем может возникнуть соревнование или вызов с другом или членом группы. Не горячитесь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Флирт и физическое влечение к другим могут иметь место сегодня. (Забавно получать острые ощущения.) Тем не менее, этого планетарного влияния недостаточно, чтобы гарантировать устойчивые отношения. Это больше похоже на вспышку. Тем временем в зале заседаний вероятны конфликты с начальством, родителями и авторитетными лицами. Остыньте.

Рак (21 июня — 22 июля)

Не волнуйтесь о политических спорах или проблемах, связанных с путешествиями, высшим образованием, медициной и законом, потому что это утомит вас и вероятно, ни к чему не приведет. Между тем, неожиданный флирт может быть захватывающим. (Ах, трепет тайных страстей!)

Лев (23 июля — 22 августа)

Родители должны быть терпеливы со своими детьми сегодня, потому что у них могут быть другие представления о том, что они хотят делать, в отличие от ваших представлений. (Это относится к территории.) Точно так же может возникнуть спор с другом о том, где пообедать или что делать. Будьте готовы сотрудничать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вас может непреодолимо привлекать кто-то в униформе или кто-то, кто обладает властью. Тем временем у вас может быть борьба за власть с другом, супругом или партнером. Возможно, эта ссора может быть спровоцирована чувством ревности?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы отличный спорщик. (Одна из причин, по которой так много Весов занимаются юридической профессией.) Сегодня вы чем-то страстно увлечены. По общему признанию, вас также может привлекать кто-то, с кем вы встречаетесь. Избегайте рабочих споров, которые могут возникнуть.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Если сегодня возникнут финансовые споры, наберитесь терпения. Также остерегайтесь быстрой и страстной реакции на то, как вы распоряжаетесь своими деньгами (или тратите их) сегодня. Поступайте так, чтобы завтра ни о чем не жалеть. Что-то может привести к романтической ссоре. Конкуренция или ревность могут быть фактором.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это классический день для страстного влечения к кому-либо. (Глаза через переполненную комнату и все такое.) Это может быть захватывающая встреча, но, скорее всего, временная. А пока делайте все возможное, чтобы сохранить мир в доме, потому что это облегчает жизнь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Скрытый роман или тайное влечение сегодня могут спровоцировать ссору с кем-то. Возможно, ревнивый ответ кого-то другого? Это может включать в себя флирт, связанный с работой. Козероги склонны разделять свою жизнь на части. Коллеги по работе редко встречаются с вашей семьей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня друг может стать любовником. Конечно, многие из вас почувствуют физическое влечение к другу, новой встрече или члену группы. Между тем, избегайте денежных споров или борьбы за власть из-за денежного потока или чего-то, чем вы владеете. Не делайте ничего, о чем потом пожалеете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Интенсивные чувства к начальству и авторитетным фигурам будут существовать и сегодня, и для многих из вас эти чувства будут физическим влечением или захватывающим флиртом. Тем не менее, в то же время вы можете чувствовать конкуренцию или даже ревность к кому-то у власти или к кому-то известному. Помните: в конце игры король и пешка возвращаются в ту же коробку.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Бен Стиллер (1965) и актер Вячеслав Невинный (1934-2009) родились в этот день. Вы умны, с чувством юмора и умеете развлекать других остроумием и оригинальностью. Вы прилежны, вежливы и готовы к сотрудничеству, если знаете, чего от вас ждут. В этом году темпы медленнее. Найдите время, чтобы омолодить себя. Сосредоточьтесь на отношениях, которые наиболее важны для вас. Принимайте помощь от других.