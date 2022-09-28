Ежедневный гороскоп сегодня: среда 28 сентября 2022

Оповещение о Луне

Фаза Луны: Растущая Луна. 3, 4 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы стремитесь объяснить свои взгляды другим сегодня, потому что хотите добиться цели. К счастью, у вас есть терпение и желание сделать точную работу. У вас также хватит терпения учить кого-то, особенно если это касается завершения старых дел на работе.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы никогда не равнодушны к деньгам. (Возможно, именно поэтому вы являетесь финансовым волшебником, когда дело доходит до зарабатывания денег.) Сегодня вы готовы выполнять интеллектуальную или физическую работу и уделять внимание деталям во всем, что увеличит ваши доходы.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Марс в вашем знаке танцует с Сатурном. Это означает, что это отличный день для выполнения любой работы, где вы должны продолжать работать, пока не закончите. У вас хватит терпения сделать это. Кроме того, когда работа будет выполнена, вы почувствуете сильное чувство удовлетворения.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваше внимание к дому и семье продолжает оставаться сильным прямо сейчас. Сегодня вы можете работать в одиночку или за кулисами, чтобы укрепить что-то, что поддерживает ваш дом или семейные отношения. В частности, это может включать финансовое планирование и практическую поддержку других.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы готовы работать с другими, особенно в группах, чтобы выполнить работу сегодня. «Много рук делают работу легче.» Вы можете достичь этого, став лидером или обучая эту группу. Или возможно, вы закатаете рукава и присоединитесь, потому что знаете, что нужно делать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы амбициозны, чтобы достичь чего-то сегодня. Вы будете усердно работать, потому что то, что вы хотите сделать сегодня, практично и выполнимо. По иронии судьбы, это может быть даже скромная цель, но поскольку вы точно знаете, чего хотите добиться, вы ее достигнете. Конечно, это должно быть полезно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы приложите большие усилия, чтобы изучить возможности в издательском деле, средствах массовой информации, медицине и юриспруденции, потому что вы видите, что прикладывание практических усилий приведет к результатам, которых вы надеетесь достичь. С Солнцем в вашем знаке у вас есть отличный шанс для этого.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, а это значит, что все пойдет по-вашему. Это будет включать обсуждение общей собственности, наследства, вопросов страхования и всего, чем вы владеете совместно с другими. Сегодня вы будете усердно работать, чтобы добиться результатов в этих областях.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

С Марсом напротив вашего знака вы можете раздражаться на кого-то или вместо этого объединить усилия с ними и многого добиться, работая вместе. Это всегда вариант, если у вас есть терпение, чтобы это произошло. Сегодня вы также можете работать за кулисами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это тяжелый рабочий день для вас, а это значит, что вы многого добьетесь, особенно если это трудная или ответственная работа. Вы будете продолжать заниматься чем угодно и не будете упускать из виду детали.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если вы будете практиковать что-то сегодня с большим терпением, вы отточите или улучшите свои навыки. Это может быть связано с искусством, музыкальным представлением или оттачиванием навыков, связанных со спортом. В любом случае, вы будете работать с усердием и терпением.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете добиться больших успехов, работая дома сегодня или, возможно, работая с членом семьи, потому что у вас есть энергия и желание выполнять эту работу. Это может быть даже небольшая работа, относительно скромная. Тем не менее, у вас это получится.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Наоми Уоттс (1968) , zeотмечает свой день рождения сегодня. Вы добрая, заботливая и сострадательная. У вас есть сильные ценности, и вы живете в соответствии с ними. Это год, когда вы будете стремиться узнать больше, чтобы обогатить свою жизнь или продвинуть свою карьеру. Цените время для самоанализа, потому что это даст вам возможность расти.