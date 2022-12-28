Ежедневный гороскоп сегодня: среда 28 декабря 2022

Оповещение о Луне

5, 6 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения до 22:00. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это вдохновляющий день, который поднимет вам настроение. Вы можете сделать что-то за кулисами, что в конечном итоге впечатлит начальство, родителей и людей, наделенных властью. В воздухе витает романтическая атмосфера, а это значит, что у некоторых из вас может начаться роман с начальником или кем-то постарше.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это душевный, дружеский день! Запланируйте поездку сейчас или в будущем с другом. Вы также можете почувствовать влечение к кому-то, кто «не такой». Обсуждение с кем-то будущих целей будет для вас обнадеживающим. Вы видите, что все возможно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы производите отличное впечатление на других, особенно на родителей, начальников и авторитетных лиц, поэтому это хороший день, чтобы продвигать свои планы или делать все возможное, чтобы добиться того, чего вы хотите. Люди окажут вам поддержку и свое одобрение.

Рак (21 июня — 22 июля)

Отношения с окружающими сегодня отличные! Легко ладить с партнерами и близкими друзьями. Вы также можете столкнуться с бывшим партнером или старым другом из своего прошлого и будете счастливы обнаружить, что отношения приятные и гладкие. Даже ваши отношения с широкой публикой положительны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ситуации, связанные с работой, сегодня благоприятны. Вам будет легко получить поддержку и сотрудничество других, в том числе финансовую и практическую помощь. Это также хороший день для решения финансовых вопросов, связанных с наследством, общим имуществом и вопросами страхования.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Игривый день! Это не только игривый день, но и романтический день. Сегодня и завтра захватывающий флирт может привести к новой связи или отношениям. Сегодня дети тоже будут источником радости. Принимайте приглашения к общению. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями и веселыми развлечениями с детьми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день, чтобы развлечься дома или расслабиться в уединении собственного дома. Взаимодействие с членами семьи будет любящим и поддерживающим. Скорее всего, вы будете общаться с членами семьи, о которых давно не слышали.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Поскольку вы сегодня в хорошем настроении, вам не терпится насладиться обществом других людей, особенно ежедневными контактами. Обратитесь к братьям и сестрам, родственникам и соседям и скажите им, что вам не все равно. Вы в таком хорошем настроении, вы оцените свое повседневное окружение.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня предпочтение отдается бизнесу и коммерции. Возможно, что-то может выглядеть лучше, чем есть на самом деле, так что будьте осторожны. Если вы отправляетесь за покупками, у вас будет соблазн переборщить с покупкой экстравагантных красивых вещей. Сохраняйте чеки на всякий случай. Иногда вы делаете что-то по-крупному!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с окружающими сегодня очень хорошие! Не стесняйтесь протянуть руку и связаться с другими, потому что они будут рады услышать от вас. Это также отличный день для учителей, лекторов и всех, кто должен выступать перед широкой публикой, потому что другие будут следовать вашим словам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если у вас есть шанс, сегодня вы будете наслаждаться своим уединением очень мирным и блаженным образом. Вы можете увидеть решения старых проблем. Скорее всего, вы чувствуете, что предстоящий год будет для вас намного лучше. И это правда!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Прекрасный день для общения! Наслаждайтесь компанией друзей. Взаимодействуйте с клубами, группами и организациями, потому что отношения с другими будут поддерживать и воодушевлять. На самом деле может начаться роман с другом. Это хороший день, чтобы попросить кого-то о помощи, потому что вы, вероятно, получите ее.

Если ваш день рождения сегодня

Шахматист, гроссмейстер Денис Хисматуллин (1984), борец Ислам-Бека Саид-Цилимович Альбиев (1988) и актер Александр Робак (1973) сегодня отмечают день рождения. Вы осторожны, предусмотрительны и организованы во всем, что делаете. Вы также дружелюбны и легко общаетесь с другими, что часто скрывает вашу чувствительную сторону. Этот год является для вас первым годом нового цикла, а значит будьте смелыми. Приготовьтесь исследовать новые пути и направления!