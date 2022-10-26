Ежедневный гороскоп сегодня: среда 26 октября 2022

Оповещение о Луне

1, 2 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или важных решений сегодня после 21:10. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Наслаждайтесь оживленными разговорами с другими людьми сегодня, особенно с партнерами и близкими друзьями. Хотя вы находитесь в дружелюбном и щедром настроении, если вы обсуждаете финансовые вопросы или наследство, не отдавайте ферму. Уважайте собственные интересы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас сегодня много энергии для работы! Кроме того, вам понравится общаться с другими людьми, особенно с представителями широкой публики. На самом деле, вы можете захотеть помочь кому-то, потому что сочувствуете его тяжелому положению или ситуации. (Мудрый ход, потому что что посеешь, то и пожнешь.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это чудесный творческий день! Хватайтесь за любую возможность проявить свои таланты, потому что сегодня вы сможете это сделать. Наслаждайтесь игровыми мероприятиями с детьми, а также спортивными мероприятиями. Это также отличный день для общения с другими людьми. Примите все приглашения на вечеринку!

Рак (21 июня — 22 июля)

У вас есть много энергии, чтобы посвятить свой дом, ремонт дома, семейные разговоры и домашние идеи в целом. Это потому, что вы находитесь в творческом настроении, плюс ваш ум сегодня энергетически накачан. Используйте это как можно лучше!

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваше общение с ежедневными контактами, братьями, сестрами и родственниками сегодня будет оживленным, потому что вы умственно активны и полны идей. Это будет насыщенный, стремительный день. Наслаждайтесь короткими поездками. Ваша способность писать, учиться, продавать или играть является первоклассной. Между тем, вы можете испытывать симпатию к члену семьи.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Уважайте свои идеи по зарабатыванию денег сегодня, потому что вы находитесь в творческом настроении. У вас есть умственная энергия, которую вы можете направить на оценку и обращение со своими активами, своим имуществом и своим богатством. Вы можете найти способы увеличить свой заработок или получить более высокооплачиваемую работу. Доверьтесь своему воображению.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день для любой умственной работы, потому что Меркурий в вашем знаке танцует с Марсом. Вы не будете стесняться высказываться и будете отстаивать свою точку зрения. Это отличный день для публичных выступлений и обмена идеями с другими, потому что вы уверены в своих убеждениях.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Любое исследование пойдет хорошо, потому что ваш разум хочет зарыться глубоко в подтекст вещей, пока не найдет блестящий ответ. Ничто не ускользнет от вашей проницательной настойчивости. Сегодня вы также находитесь в контакте со своими творческими флюидами. Настоящее благословение!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждения с друзьями и группами будут четкими и смелыми, потому что вы без колебаний поделитесь своими мнениями и идеями. Вы не отступите, потому что верите в то, что говорите. (Возможно, вы сможете выдвинуть идею, которую раньше стеснялись предложить.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы производите потрясающее впечатление на начальство, родителей, учителей и полицию, потому что вы ясно, красноречиво и уверенно выражаете то, что хотите. У вас не будет проблем с тем, чтобы показать им свою сторону вещей. Кроме того, из-за вашей ясности в общении — они будут слушать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный день для изучения и изучения новых идей, связанных с политикой, религией, философией или любой интересующей вас темой. Исследуйте возможности издательского дела и средств массовой информации, потому что вы четко сформулируете то, что хотите сказать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день для обсуждения вопросов, касающихся общей собственности, налогов, долгов и наследства. Вы можете обсуждать разные ценности, особенно если вы не согласны с чьими-то ценностями. Вы четко дадите им понять, во что вы верите и вам удастся заставить их услышать то, что вы говорите.

Если ваш день рождения сегодня

Режиссер Игорь Масленников (1931-2022) снял два сверхпопулярных телевизионных сериала: «Зимнюю вишню» и конечно же «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и актриса Ольга Матешко (1947) родились в этот день. Вы трудолюбивы, талантливы и умны. В частности, вы обладаете сообразительностью. Вы щедры к близким. Тема этого года — служение, особенно членам семьи. Поэтому берегите себя.