Ежедневный гороскоп сегодня: среда 24 августа 2022

Оповещение о Луне

26 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 5:30 до 9:30. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

О радость! Сегодня вы полны замечательных, творческих идей! Мало того, вы стремитесь к общению и наслаждаетесь обществом всех. Примите все приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями и веселыми развлечениями с детьми.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день, чтобы развлечься дома и насладиться семейными посиделками. Это также прекрасный день, чтобы изучить идеи ремонта или купить красивые вещи для вашего дома. Многие из вас будут изучать идеи недвижимости либо для спекуляций, либо для личного использования.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный, жизнерадостный день! Сегодня вам есть, что сказать, поэтому вы хотите поделиться своими идеями. Вы полны позитивной энергии, что делает общение с окружающими, особенно с братьями и сестрами, родственниками и соседями, приятными и бодрящими!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день для бизнеса и коммерции. Ищите способы увеличить свой доход. Если вы ведете переговоры о финансовой сделке, будьте уверены, что вы можете попросить немного больше или ожидать лучшего, потому что вы просто можете это получить. Если вы ходите по магазинам, вы будете довольны своими покупками.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный мощный день для вас, потому что Луна в вашем знаке получает энергию от Марса, а также танцует с удачливым Юпитером. Доверьтесь своей удаче. Соберите свои силы и отправляйтесь в поход!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня на вас действуют два разных влияния. Одно сообщение призывает вас искать уединения в прекрасном окружении и баловать себя в уединении. Другое сообщение заставляет вас хотеть выйти на улицу, чтобы вас увидели и поговорили со всеми. Может быть, вы будете делать и то, и другое?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы социальный знак, и сегодня прекрасный день для общения с другими людьми. В частности, вам понравится время, проведенное с друзьями, а также любое участие в группах, клубах, классах или конференциях. У вас много энергии, чтобы взаимодействовать с другими, и вам есть что сказать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы производите на всех большое впечатление, и это хорошо, потому что сегодня вас замечают. На самом деле, некоторые обсуждают личные подробности вашей личной жизни. К счастью, вы уверены во всем, что происходит. Вы хорошо выглядите на своей работе! Наслаждайтесь поездками, связанными с работой.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Используйте каждый шанс уйти и сделать что-то другое сегодня. Если вы можете путешествовать, во что бы то ни стало сделайте это. Вас также будет стимулировать приключение, связанное с изучением чего-то нового и знакомством с разными людьми из других культур. Делайте все возможное, чтобы расширить свой мир!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для финансовых дискуссий. Это также хорошее время для решения споров о совместном имуществе, наследстве или страховых вопросах, потому что вы, скорее всего, выйдете из них с благоуханием розы. Удача с вами. Иногда выгодная сделка зависит от времени.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день для общения с другими. Вам понравится общаться с партнерами, близкими друзьями или представителями широкой общественности. На самом деле, вы можете привлечь кого-то очень энергичного. Отличный день, чтобы насладиться спортом, театром, обедами и развлечениями с детьми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношения с коллегами сегодня отличные. Люди оптимистичны, теплы и щедры. В частности, другие будут положительно реагировать на вашу позитивную энергию, желая доставить вам удовольствие. Безусловно, они будут слушать. Вы можете увидеть способы увеличить свой доход или получить повышение!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Стивен Фрай (1957) и писатель Пауло Коэльо (1947) сегодня отмечают день рождения. Вы приятны, вдумчивы, тактичны и дипломатичны. Вы также умны и тщательно обдумываете свои решения. Вы дорожите своими близкими отношениями. Это более медленный год. Будьте готовы уделять больше внимания своим самым близким отношениям, чем обычно. Ищите возможности быть щедрым и добрым к другим.