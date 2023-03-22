Ежедневный гороскоп сегодня: среда 22 марта 2023

Оповещение о Луне

1, 2 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Луна в вашем знаке с удачливым Юпитером, что заставляет вас чувствовать себя счастливыми и щедрыми по отношению к другим. Вы чувствуете себя смело и уверенно! Приятно знать, что сегодня вы получите то, что отдаете, особенно в плане доброты, дружбы и поддержки.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня пробудится ваш идеализм, который заставит вас больше заботиться о более глубоких аспектах жизни. Некоторые из вас испытают метафизические или духовные озарения или своего рода прозрение. Сегодня вы будете думать сердцем, а не разумом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это сказочный день, чтобы насладиться компанией других, особенно теплой дружбой. Вам понравится общаться с вашим лучшим другом. Вам также понравится взаимодействие с клубами, группами, организациями, съездами и конференциями. Вам понравится работать с большими группами!

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы сегодня производите на окружающих потрясающее впечатление, которое собственно и производили всю неделю. Но сегодня вы на высоте! Все считают вас успешным, щедрым и способным делать все, что вы хотите. Ожидайте, что другие обратятся к вам, чтобы помочь им.

Лев (23 июля — 22 августа)

На этой неделе усилилось ваше желание путешествовать, учиться и искать приключения (особенно в новых местах) и сегодня это достигает кульминации в острой потребности сделать что-то, что расширит ваш мир. Вы хорошо относитесь к себе и хорошо относитесь к своему будущему. Вы готовы на все!

Дева (23 августа — 22 сентября)

До сих пор эта неделя была для вас выгодным временем с точки зрения совместного имущества, получения финансирования или денег от других или просьб об услугах. Сегодня кульминация этой энергии, а это значит, что это идеальный день, чтобы попросить кредит или ипотеку. Это также идеальный день, чтобы обратиться за помощью к кому-либо!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам будет приятно узнать, что следующие несколько месяцев благоприятны для всех ваших самых близких отношений и партнерских отношений. В частности, вы почувствуете эту динамику, происходящую сегодня. Наслаждайтесь веселыми моментами с самыми близкими вам людьми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Командировки, связанные с работой, могут случиться сегодня со многими из вас. Это также идеальный день, чтобы получить повышение, похвалу или продвижение по службе. Если вы чувствуете, что вас не ценят там, где вы есть, то ищите другую работу, потому что вам повезет найти то, что вы хотите.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы — знак, который любит веселиться и много работать. Сегодня классический тому пример. Если вы работаете в сфере развлечений или индустрии гостеприимства, вы будете работать много и успешно. В любом случае, это замечательный, веселый день для вечеринок! Наслаждайтесь!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Многие из вас могут увидеть, что вы каким-то образом улучшите свои жизненные обстоятельства или место, где вы живете, или свой дом. Вы можете сделать это, отремонтировав место, где вы живете или вы можете переехать. Сегодня у вас есть прекрасная возможность привести эти колеса в движение. Отличный день, чтобы развлечься дома!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня ваш оптимизм не знает границ. Вы чувствуете себя уверенно, бесстрашно и стремитесь захватить свое будущее. Многим из вас кажется, что тяжелый груз сваливается с ваших плеч. И вы правы — это так. Слава Богу!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это год, когда вы можете стать богаче. Вы почувствуете себя более состоятельным. Сегодняшний день — одна из причин, по которой эти чувства проявятся у вас в этом году. Ищите способы увеличить свой доход или получить более высокооплачиваемую работу. Все идет вверх, розы для вас! Главное верить в себя!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Валерий Сюткин (1958) и актер Александр Цекало (1961) сегодня отмечают день рождения. Вы изобретательны и трудолюбивы. Вы также откровенны, прямолинейны и дальновидны в отношении того, чего надеетесь достичь. Этот год полон захватывающих перемен и возможностей расширить личную свободу. Будьте открыты для новых возможностей. Отпустите все, что вас сдерживает. Ожидайте путешествовать.