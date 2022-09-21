Ежедневный гороскоп сегодня: среда 21 сентября 2022

Оповещение о Луне

25 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день для свиданий или любых романтических отношений. Это фантастический день, чтобы пообщаться и насладиться игрой с детьми. Художники будут продуктивны, потому что у них есть дальновидные идеи и энергия, чтобы довести до конца то, что они видят. Наслаждайтесь!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас есть два варианта: вы можете сесть на корточки и очень приятно провести время дома. Вы также можете заняться обустройством дома. Или вы можете развлечься дома и собрать компанию. Это также отличный день для собрания у вас дома или в любом другом собрании.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это мощный день для тех из вас, кто продает, рекламирует, обучает, играет или пишет, потому что вы полны энтузиазма, оптимистичны и у вас много умственной энергии. Вам не составит труда убедить других согласиться с вашими идеями. Вам также понравится развлекаться дома.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день для бизнеса и коммерции, потому что вы уверены в финансовых вопросах. Кроме того, вы чувствуете себя смелым и предприимчивым в отношении новых возможностей. Подумайте, прежде чем действовать, потому что есть склонность перебарщивать или проявлять чрезмерный энтузиазм. Тем не менее, вы в ударе!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке прекрасно танцует с огненным Марсом и удачливым Юпитером. Вещи не могли быть лучше! Это астрокомбо заставляет вас чувствовать себя энергичным, активным, дружелюбным и оптимистичным со всеми, кого вы встречаете. Люди хотят быть в вашем присутствии, потому что им нравится ваша компания!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это сильный день с Солнцем и прекрасной Венерой в вашем знаке. (На самом деле, это отличный день, чтобы купить предметы гардероба для себя.) Вам понравится болтать с другими или наоборот, вы также насладитесь тихим уединением, чтобы созерцать свой пупок.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Наслаждайтесь общением с друзьями и членами групп и организаций, потому что это прекрасный день для общения. Скорее всего, вы готовы к людям из вашего прошлого — старым друзьям, а также бывшим партнерам. Вы готовы развивать амбициозные идеи, потому что чувствуете себя уверенно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы выглядите прелестно! Все впечатлены вами, потому что вы излучаете уверенность и положительную энергию. Между тем, вы наслаждаетесь прекрасными отношениями с друзьями, особенно с творческими, артистичными людьми. Почему бы не поделиться своими надеждами и мечтами о будущем с кем-нибудь, чтобы получить их отзывы?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы путешественник зодиака, и сегодня отличный день, чтобы путешествовать или строить планы на будущее. (Все, чем вы любите заниматься.) Возможно, вы обнаружите, что ваш партнер или близкий друг увлечен вашими идеями. Возможно, даже группа запрыгнет на борт для будущего отпуска?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Путешествие ради удовольствия привлекает вас сейчас, однако сегодня вы можете решить, что в ваших интересах решать вопросы, связанные с общей собственностью, наследством, страховыми спорами или чужим богатством. Это потому, что вам повезет в этих сделках.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы экстраординарный сетевик, и сегодня ваша способность взаимодействовать с представителями широкой публики на высоте! Отношения с детьми будут отличными. Вам также понравится болтать, потому что сегодня вы вдохновляете людей!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это продуктивный день для вас, потому что независимо от того, что вы делаете, люди будут поддерживать вас. Фактически все, что вы делаете, может косвенно увеличить ваши доходы или привести к увеличению благосостояния в будущем. Вам понравится помогать тому, кто в этом нуждается.

Если ваш день рождения сегодня

Писатель Стивен Кинг (1947) и актриса Ольга Остроумова (1947) отмечают свой день рождения сегодня. Вы любите острые ощущения. Вы очарованы необычными, экзотическими и иногда темными вещами, потому что вам нравится стимул. Этот год для вас последний год девятилетнего цикла, а значит, пора подводить итоги. Отпустите все, что вас сдерживает.