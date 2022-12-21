Ежедневный гороскоп сегодня: среда 21 декабря 2022

Оповещение о Луне

27, 28 лунный день. Убывающая Луна.

После 2:30 утра сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы на высоте. потому что Солнце переместилось на вершину вашей карты. (На самом деле это влияние будет продолжаться в течение следующих четырех недель.) Это символизирует, что вы находитесь в центре внимания Солнца, и этот свет льстит вам! Это дает вам преимущество, потому что другие впечатлены вами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

С сегодняшнего дня ваше стремление к приключениям обострится. Вы можете строить планы поездок, потому что хотите выбраться из дома. Это стремление путешествовать и искать приключения продлится следующие четыре недели. Может начаться роман с кем-то «другим».

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы сосредоточитесь на долгах, совместном имуществе, наследстве, а также на богатстве и ресурсах партнера. (Этот фокус будет продолжаться в течение следующих четырех недель.) Это также повысит вашу способность привлекать к себе деньги или получать ссуду или ипотеку.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Солнце движется прямо напротив вашего знака, чтобы остаться в нем на следующие четыре недели. Это означает, что вам нужно больше отдыхать и спать. Это также означает, что у вас больше объективности и чувства отстраненности, что позволит вам лучше понять ваши самые близкие отношения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Солнце сегодня меняет знаки, что вдохновит вас на усердную работу. Внезапно вы не только хотите усердно работать, вы хотите работать эффективно, чтобы каждое действие имело значение. Вы будете придерживаться этого нового более высокого стандарта в течение следующих четырех недель.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Раз в год Солнце входит в ту часть вашей карты, которая управляет играми, отдыхом, общественными мероприятиями, отпуском, спортом и развлечениями с детьми. Это то, что происходит сегодня, а это значит, что вы хотите повеселиться! (Это прекрасное влияние продлится следующие четыре недели.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете почувствовать смещение акцента на дом, семью и личную жизнь. Фактически, этот фокус продлится в течение следующих четырех недель. Вы могли бы быть более связаны с родителем. Домашний ремонт и проекты косметического ремонта будут в вашем списке. (Весы заботятся о внешнем виде своего окружения.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

С сегодняшнего дня ваш ежедневный темп ускорится! Внезапно у вас появилось чем заняться, куда пойти и с кем повидаться! Это окно высокой энергии продлится четыре недели. (Не бойтесь, это будет «веселая занятость».) Наслаждайтесь общением с братьями и сестрами, родственниками и соседями, а также чтением и письмом больше, чем обычно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

«Покажите мне деньги!» Вы обнаружите, что ваше внимание теперь обращено на деньги, прибыль и денежный поток. Начиная с сегодняшнего дня, Солнце будет путешествовать по вашему Денежному Дому, что может спровоцировать умные идеи по зарабатыванию денег. Это также вызовет у вас желание покупать красивые вещи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Солнце входит в ваш знак, где оно останется в течение следующих четырех недель. Это может случиться только один раз в году, и когда это происходит, это дает вам возможность перезарядить свои батареи до конца года. Вы также будете привлекать к себе людей и благоприятные обстоятельства. Это Бонус!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете почувствовать желание спрятаться от суеты вокруг вас. (Это продлится четыре недели.) Не бойтесь, потому что вы действительно можете использовать эту возможность для исследования и работы в одиночку или за кулисами. (У некоторых будет тайная любовная связь.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

С сегодняшнего дня вы будете более популярны! Эта возросшая популярность продлится следующие четыре недели, поэтому вам больше, чем обычно, понравится проводить время с друзьями, а также участвовать в группах, клубах и ассоциациях.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Джейн Фонда (1937) и актриса Ольга Аросева (1925-2013) родились в этот день. Вы щедры, заботливы и сострадательны. У вас есть идеалы, и вы готовы бороться за них. Люди очарованы вами. Это прекрасный год для общения и наслаждения жизнью. Ослабьте бдительность и немного расслабьтесь. Могут появиться старые друзья, чтобы возродить отношения.