Ежедневный гороскоп сегодня: среда 2 ноября 2022

Оповещение о Луне

8, 9 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 7:00 до 15:00. После этого Луна переходит из Водолея в Рыбы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Отношения с окружающими сегодня улучшатся! На самом деле, ваши отношения с друзьями и членами групп будут позитивными и очень интерактивными, возможно включая физические и спортивные соревнования. Однако в течение дня вы будете рады поискать немного уединения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Этим утром вас заметили, потому что вам есть, что сказать и вы без колебаний сделаете это. Позже в тот же день вы будете более счастливы, общаясь с другими — друзьями, а также членами групп — так, чтобы вы могли вписаться. О, счастливый день.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Помните об ограничениях оповещения о Луне этим утром и ранним днем, когда речь идет о юридических вопросах или планировании поездок. Позже в тот же день вы находитесь в состоянии возбуждения, что означает, что люди замечают вас больше, чем обычно. Помните об этом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы будете сильным, если вам придется защищать свои интересы в финансовых вопросах или разницу в ценностях сегодня, особенно сегодня утром. Позже в тот же день отправляйтесь в путешествие, если это возможно, потому что вы хотите исследовать свой мир и делать что-то новое!

Лев (23 июля — 22 августа)

Этим утром вам придется проявлять готовность к сотрудничеству и примирению с партнерами и близкими друзьями. Позже в тот же день сосредоточьтесь на финансах, наследстве, счетах, долгах и вопросах страхования. (Теперь вы хотите улучшить свой дом, что стоит денег.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отложите сегодня утром важные решения, связанные с работой или возможно, с вашим здоровьем, даже если они могут быть проблемой. Позже в тот же день будьте готовы сотрудничать с другими и идти дальше, чем на полпути. Иногда нужно идти вместе, чтобы ладить. Это один из тех дней.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это очень творческое утро для тех из вас, кто работает в сфере искусства, индустрии развлечений или индустрии гостеприимства. Вам также могут понравиться игровые мероприятия с детьми. Позже в тот же день вы решите заняться делом и организоваться на работе.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этим утром вы, возможно, захотите расслабиться и отдохнуть дома. Скорее всего, у вас будет медленное начало дня. Иногда вам нужна вторая чашка кофе и возможность заглянуть в бездну. Наслаждайтесь игривым, творческим днем!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этим утром вы могли быть в созерцательном настроении, тем не менее, это плохое время для принятия важных решений. Просто обдумайте свои варианты. К полудню вы будете знать, что делать, особенно потому, что у вас может быть серьезный разговор с родственницей женского пола.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отложите важные финансовые решения или покупки до 15:00. (У вас будет меньше сожалений.) Позже вас заинтересуют короткие поездки, разговоры с другими и возможность узнать что-то новое. Сделайте что-то новое, необычное или наводящее на размышления.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этим утром Луна в вашем знаке; тем не менее, до 15:00 это время для вас нечеткого мышления. Поэтому избегайте важных решений, даже если вы чувствуете искушение сделать это. Подождите до конца дня, особенно для покупок или принятия финансовых решений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня после 15:00 все системы работают для вас, потому что Луна будет в вашем знаке! Два дня в месяц Луна находится в вашем знаке, и когда это происходит, у вас есть небольшое преимущество перед всеми остальными знаками. Ура!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елена Захарова (1975) и певица Ирина Богушевская (1965) отмечают свой день рождения сегодня. У вас здравый смысл, но вы также спонтанны и импульсивны. Вы можете думать на ногах. Вам не нравится становиться несвежим. Вы любите новые начинания. Хорошая новость для вас заключается в том, что этот год полон новых начинаний, потому что это первый год свежего, нового девятилетнего цикла. Откройте любую дверь!