Ежедневный гороскоп сегодня: среда 19 октября 2022

Оповещение о Луне

24 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Родители, обратите внимание: это день, когда ваши дети немного подвержены несчастным случаям, поэтому всегда знайте, где они находятся и будьте особенно осторожны с малышами. Между тем, может иметь место борьба за власть с партнерами и близкими друзьями. (Возможно, потому что социальные планы запутаны и готовы к захвату.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня ваш домашний распорядок будет прерван. Мелкая бытовая техника может сломаться или может произойти незначительная поломка. У вашей двери может появиться компания — сюрприз. Делайте все возможное, чтобы сохранить гармонию дома, особенно если вы работаете дома. Избегайте борьбы за власть.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что это день, в котором не так много несчастных случаев. Однако вы можете быть полны новых идей или вдохновлены новыми встречами. Родители должны быть терпеливы со своими детьми. Романтические партнеры могут столкнуться с проблемами. Оставайтесь мягким.

Рак (21 июня — 22 июля)

Что-то, что можно сделать с вашими активами или вашими деньгами, сегодня непредсказуемо. Например, вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Избегайте споров с членом семьи. Сохраняйте гармонию в семье.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы беспокойны и импульсивны. Поскольку вы можете поссориться с кем-то, возможно, с братом, сестрой, родственниками или ежедневными контактами, будьте осторожны, чтобы не сделать что-то спонтанно, о чем вы потом пожалеете. (Это как убежать и забыть свой мобильный телефон.) Так неловко.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это беспокойный день для вас, и вы можете даже не знать, почему. Не беспокойтесь об этом, потому что эти чувства временны. Однако борьба за власть из-за денег, или из-за владения чем-то, или из-за собственности, которой вы уже владеете, может возникнуть сегодня. Оставайтесь мягким.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Солнце в вашем знаке не в ладах с большим папой Плутоном, что является верным признаком борьбы за власть. Это может быть связано с неожиданностью, с которой вы столкнулись с другом, или с членом группы. Это может быть что угодно. Не отвлекайтесь на игры разума. Составьте план и придерживайтесь его.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете столкнуться с каким-то расстройством или удивлением, общаясь с родителями, начальниками, учителями, VIP-персонами или полицией. Что бы это ни было, оно может спровоцировать борьбу за власть. Поэтому практикуйте терпение, потому что терпение — это противоядие от гнева.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Спорные темы (такие как политика, религия или расовые проблемы) сегодня могут вызвать споры. Планы поездок могут быть отложены или отменены, то же самое для школьных расписаний. Возможно, это причина, по которой вы не в ладах с другом или членом группы? Не пытайтесь ничего доказать. Ищите решение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это рискованный день, чтобы иметь дело с родителями, боссами, учителями, VIP-персонами и полицией, потому что у вас может быть столкновение личностей или борьба за власть. Как правило, это означает, что вы проиграли. Что бы ни случилось, никогда не недооценивайте силу вежливости. (Тем временем — проверьте банковское дело и общую собственность.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня трудно избежать споров о политике, религии или национальных проблемах, особенно если у вас есть свое мнение по этим вопросам. Вы мотивированы сделать мир лучше. Не позволяйте этому сегодня испортить отношения с близким другом или партнером. Оставайтесь спокойными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вероятны перерывы в работе. Для некоторых из вас это может быть сюрприз, связанный со здоровьем или даже что-то, связанное с домашним животным. Владельцы домашних животных должны держать ухо востро. Между тем, может произойти борьба за власть по поводу общей собственности, вопросов страхования или чего-то, связанного с кредитами или ипотечными кредитами. Будьте осторожны.

Если ваш день рождения сегодня

Боксер-тяжеловес Эвандер Холифилд (1962) и телеведущая Катя Гордон (1980) сегодня отмечают свой день рождения. Вы жизнерадостны, обаятельны и оптимистичны. Вы не стесняетесь выражать свои мысли. Это сильный год для вас! Теперь вы будете пожинать плоды своей тяжелой работы. Ожидайте продвижения по службе, признания, славы или наград. Вы восхищаетесь.