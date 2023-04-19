Ежедневный гороскоп сегодня: среда 19 апреля 2023

Оповещение о Луне

28, 29 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок с 21:00 до 21:45. После этого Луна переходит из Овна в Тельца. Новолуние.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это лучший день в году, чтобы реалистично взглянуть в зеркало и проверить, что вы проецируете на свой мир. Как это складывается? Можете ли вы сделать улучшения? Стрижка волос? Гардероб? Обувь? Помните: у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В этот особенный День Новолуния у вас есть возможность подумать о духовных аспектах своей жизни. Во что вы верите, когда гаснет свет? Новолуние — идеальное время, чтобы установить намерения или принять решения. Есть идеи?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это идеальный день, чтобы подумать о роли дружбы в вашей жизни. Вы общаетесь с достойными людьми? Какой вы друг? Вот вопросы, которые следует рассмотреть в этот День Новолуния.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня происходит единственное новолуние за весь год в верхней части вашего графика, а это значит, что это идеальное время, чтобы подумать о своем жизненном направлении. Вы направляетесь туда, куда хотите? Направление, в котором вы идете, ваш выбор или чей-то еще?

Лев (23 июля — 22 августа)

Раз в месяц Новолуние дает нам возможность установить намерения. Сегодняшнее новолуние дает вам возможность подумать о том, какое дополнительное образование и подготовка могут улучшить вашу работу или вашу жизнь в целом. Какие путешествия могут обогатить ваш мир?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день, чтобы подумать о своих обязанностях перед другими и за них. Это также хорошее время, чтобы подумать о том, что ваши ценности и как они могут отличаться от ценностей кого-то другого. Кто-то предпочитает картофель, кто-то рис, кто-то хлеб.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня происходит единственное Новолуние за весь год, которое находится напротив вашего знака. Это означает, что это ваш лучший день в году, чтобы подумать о том, что вы можете сделать, чтобы улучшить ваши самые близкие отношения. Не беспокойтесь о том, что они делают или не делают. Что вы можете сделать?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодняшнее новолуние очень удобно для вас, потому что у вас есть шанс поправить свое здоровье и улучшить свою работу или получить лучшую работу. Между тем, именно такие возможности предлагает вам сегодняшнее Новолуние. Как вы можете улучшить свои шансы в этих областях?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Мы — общество, ориентированное на работу. Но очень важно осознавать нашу потребность в игре и возможности проявить свои творческие способности. Считаете ли вы, что у вас есть баланс делать это в вашей жизни? Сегодняшнее новолуние находится в той части вашей карты, которая вызывает этот вопрос.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Нам всем нужно гнездо. Нам нужно знать, где мы будем спать сегодня вечером. Новолуние сегодня — это возможность для вас подумать о том, как вы можете улучшить свой дом и место, где вы живете, а также о том, как вы можете улучшить свои отношения с членами семьи. Семья — это золото.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Мы общительны. Нам нужно говорить и быть услышанными. Нам нужно видеть людей, и нам нужно, чтобы нас видели. Сегодня лучший день в году, чтобы подумать о своем стиле общения с другими. Ясно? Понимают ли вас другие?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Нам нужны деньги и ресурсы для еды, крова, удовольствий и возможности быть щедрыми. Но иногда наши деньги и имущество могут в конечном итоге владеть нами, а не наоборот. Каково ваше отношение к вашему богатству? Подумайте об этом сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

Сегодня у чемпионки по теннису Марии Шараповой (1987) и актрисы Оксаны Акиньшиной (1987) день рождения. У вас есть настойчивость и амбиции — чудесное сочетание, которое поможет вам добиться успеха во всем, чем бы вы ни занимались. Вы также конкурентоспособны и будете защищать свою независимость. Это прекрасный год, чтобы пообщаться и повеселиться. Получайте удовольствие, но не упускайте из виду свои цели. Могут появиться старые друзья.