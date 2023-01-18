Ежедневный гороскоп: сегодня среда 18 января 2023

Оповещение о Луне

25, 26 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Родители и авторитетные лица сегодня будут довольно напряженными. Поэтому сегодня не тот день, чтобы решать бросить им вызов. Если вы это сделаете, то столкнетесь с большим, чем рассчитывали. Отойдите в сторону.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это плохой день для споров и споров о политике, религии и национальных вопросах, тем не менее вы, вероятно, будете втянуты в них! Старайтесь избегать этого, если можете, потому что люди будут настойчивы и убеждены, что они правы и что вам будет лучше, если вы согласитесь с ними.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не ввязывайтесь в дискуссии о совместном имуществе, наследстве или страховых спорах, потому что вам, возможно, придется спорить с кем-то, кто пытается оказать на вас необоснованную власть. Сегодня люди напряжены и хотят убедить других согласиться с ними.

Рак (21 июня — 22 июля)

Держите мысли легкими сегодня. (Если можете.) Избегайте интенсивных дискуссий с партнерами и близкими друзьями, потому что сегодня люди могут быть довольно напористыми. На самом деле, избегайте опасных зон и любой возможности криминального элемента. Сегодня есть какие-то «тяжелые» вибрации.

Лев (23 июля — 22 августа)

Возможно, сегодня вы полны решимости провести реформы и улучшить свою работу. Однако не будьте назойливы с другими. (Нет никого настолько глухого, как те, кто носит наушники.) Точно так же вы можете быть полны решимости улучшить свое здоровье сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это ужасный день для романтических споров, потому что они могут выйти из-под контроля, возможно, опасно. Это потому, что люди сегодня интенсивны и страстны. Они убеждены, что правы и другие должны с ними согласиться. Что бы ни случилось!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Избегайте интенсивных семейных дискуссий и споров сегодня, потому что они не будут красивыми. Кто-то попытается навязать свои взгляды другим, и они могут быть подавляющими и агрессивными. С другой стороны, вы лично можете увидеть способы улучшения дома.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждения с другими сегодня будут напряженными, даже подавляющими. Возможно, вам придется бороться с кем-то, кто пытается установить над вами власть, что заставит вас защищать свое право поступать так, как вы хотите. О да, это день, когда люди могут быть очень напористыми!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Избегайте споров о деньгах и имуществе сегодня, потому что они могут быть неприятными. С другой стороны, вы можете найти полезные способы использовать деньги или что-то, что у вас есть, для улучшения чего-то или для помощи третьей стороне. Надеюсь, вы можете это сделать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте осторожны с теми, с кем вы проводите сегодня время. Избегайте людей, которые агрессивны, злы или потенциально преступны. Это тот день, который выявляет в людях худшее. На самом деле сегодня все будут напряженными и немного агрессивными, так что будьте разборчивы. Будьте умным.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте сегодня опасных мест или мест, где мало людей, потому что в этот день может ощущаться преступный элемент, даже угрожающий. Выбирайте дорогу во всех смыслах этого слова. (Кроме того, вид лучше.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Весьма вероятно, что вы встретите друга, который, кажется, сегодня немного погорячился. Или, возможно, вы поговорите с кем-то в групповой ситуации или на встрече. Если это так, то это плохой день, чтобы возражать или скрещивать мечи с кем-то, потому что вы можете быть удивлены их реакцией. Люди сегодня интенсивны и целеустремлены!

Если ваш день рождения сегодня

Певица Тамара Гвердцетели (1962) и актер Кевин Костнер (1955) отмечают свой день рождения сегодня. У вас есть достоинство в практичном, консервативном смысле. Однако в следующий момент вы дико импульсивны! Вы щедры, добры и готовы помочь. В этом году для вас настало время получить продвижение по службе, награды и признание за то, что вы делаете. Вы можете взять на себя роль лидера.