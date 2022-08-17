Ежедневный гороскоп сегодня: среда 17 августа 2022

Оповещение о Луне

19, 20 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Отдохните и расслабьтесь сегодня. Однако, если вам нужно работать, часы будут ползти медленно. Не будьте строги к себе, если вы не настолько продуктивны, потому что это «нечеткий» день. Справляйтесь, как можете. Цените свои творческие идеи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

К счастью, отношения с членами семьи вежливы, потому что и Солнце, и Венера находятся в той части вашей карты, которая относится к дому и семье. Тем не менее, сегодняшний день созрел для путаницы и недоразумений. Не придавайте большого значения чему-либо.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте ясны во всех своих коммуникациях с другими людьми сегодня, потому что люди могут делать неверные предположения. Между тем, вы будете приветствовать возможности расслабиться и помечтать. Ваше обостренное воображение может помочь художественному проекту.

Рак (21 июня — 22 июля)

Не делайте никаких предположений, когда дело доходит до финансовых вопросов сегодня, потому что это та область, где все может быть нечетко. Если вы участвуете в финансовых переговорах, будьте предельно конкретны. Знайте, о чем вы говорите, и запишите это на бумаге. Не делайте предположений. Если ходите по магазинам — сохраняйте чеки.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам важно знать, что у вас высокая визуализация сегодня, а это значит, что люди замечают вас больше, чем обычно. Между тем, у вас есть вазелин на вашем объективе. Возможно, вы не видите вещи так ясно, как обычно. А может быть, ваши слова и действия неправильно поняты кем-то другим? Помните об этом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Теперь, когда Меркурий находится в вашем знаке, вы стремитесь выразить себя другим. Вы готовы рассказать все как есть. Однако имейте в виду, что сегодня есть элемент путаницы, почти «ленивая логика», которая делает мышление каждого немного вялым. Сделайте все возможное, чтобы быть ясным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку легко неправильно понять, что кто-то ожидает вас сегодня, особенно группа или член группы, найдите дополнительное время, чтобы четко понять, что другие думают о том, что вы готовы сделать. А также очень четко объясните, чего, по вашему мнению, от вас ожидают. Это может предотвратить будущие головные боли.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не делайте поспешных выводов, когда имеете дело с начальством, родителями, учителями или полицией — или с кем-либо, наделенным властью, — потому что сегодня легко сделать неверные предположения. Вы можете подумать, что знаете, чего от вас ожидают, но так ли это на самом деле? Найдите минутку, чтобы прояснить ожидания каждого.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Держитесь подальше от споров о политике, религии и национальных проблемах, потому что сегодня эти горячие темы актуальны не только в любой день недели, но и в общении. Не тратьте время на споры о том, что может быть бессмысленным. Дважды проверьте планы поездок, чтобы выявить ошибки или упущения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это плохой день, чтобы соглашаться на что-либо важное, связанное с общим имуществом, наследством, налогами, долгами и страховыми спорами. Если вы можете отложить соглашение или важное решение – сделайте это. Это потому, что люди немного туманны с фактами сегодня. Или они могут упустить что-то важное.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте ясны в своем общении с партнерами и близкими друзьями сегодня. Очень вероятно, что они сделают неверное предположение о том, что вы говорите или может быть, это работает наоборот? Вы можете сделать поспешный вывод о чем-то, что они вовсе не имели в виду. Это такой день.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не корите себя, если чувствуете усталость от работы. Точно так же будьте снисходительны к другим, если они кажутся вам «ленивыми». Сообщения о вашей работе или обо всем, что связано со здоровьем или с домашним животным, — все это может привести к путанице.

Если ваш день рождения сегодня

Актер, режиссер Шон Пенн (1960), певец Муслим Магомаев (1942-2008) и певица Наталья Ветлицкая (1964) родились в этот день. Вы независимы и любите заниматься своими делами. Тем не менее, вы кажетесь уверенным, спокойным и надежным. Простота – ваша тема в этом году. Физические упражнения важны. Работайте над созданием чего-то, что важно для вас — физически или, возможно, над внутренней структурой.