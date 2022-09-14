Ежедневный гороскоп сегодня: среда 14 сентября 2022

Оповещение о Луне

18, 19 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте сегодня на вершине своей денежной сцены, потому что Луна и непредсказуемый Уран выстроились в линию в вашем Денежном Доме. Вы можете получить непредвиденный доход! Или что-то может потребовать вашего внимания? У некоторых из вас может начаться роман, связанный с работой. (Это будет сюрприз!)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна находится в вашем знаке вместе с непредсказуемым Ураном и танцует с прекрасной Венерой. Это прекрасный день, чтобы следовать за любовью или болтать с кем-то. День приятных сюрпризов. Это также день празднования вашей свободы!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Что-то, происходящее за кулисами, сегодня может застать вас врасплох. Скорее всего, это будет приятный сюрприз. Может быть, старое пламя? Что бы ни случилось, это может подтолкнуть вас к действию и продуктивному завершению проекта.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вполне вероятно, что друг или участник группы чем-то вас сегодня удивит. Или, может быть, вы встретите кого-то нового, необычного? Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией других, особенно делать что-то спонтанное.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вполне возможно, что сегодня вас удивит кто-то, кто имеет власть – возможно, родитель, учитель, начальник или сотрудник полиции. На самом деле, этот сюрприз может быть финансово выгодным для вас. Подарки и вкусности могут прийти к вам! Наслаждайтесь физической активностью с друзьями.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня может выпасть неожиданный шанс отправиться в путешествие или заняться чем-то другим. Если это так, вам придется действовать быстро, потому что это окно возможностей короткое. Это классический день для того, чтобы влюбиться в кого-то необычного. Это также отличный день для болтовни.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Держите карманы открытыми, потому что сегодня к вам может прийти бонус, подарок или деньги. Почти наверняка что-то неожиданное повлияет на ваши финансовые отношения с кем-то еще, возможно, с партнером. Дважды проверьте детали завещаний, наследства и общей собственности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня партнер или близкий друг могут бросить вам вызов. И это может быть интересно поймать! Это чудесный, романтический день. Например, в этот день может расцвести любовь с первого взгляда. Вас будет привлекать кто-то, кто немного отличается от вас. Кто-то захватывающий и заманчивый.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то неожиданное может повлиять на вашу работу сегодня или даже на ваше здоровье. У других может быть приятный сюрприз, связанный с домашним животным. Возможно, вы обзаведетесь новым питомцем? В любом случае, это веселый день, который поощряет флирт с начальством и авторитетными людьми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам может прийти неожиданное приглашение. Если это так, реагируйте быстро, потому что это окно возможностей будет коротким. Новая любовь может вызвать ваш интерес сегодня. Принимайте приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь спортивными событиями, однако остерегайтесь несчастных случаев с детьми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это страстный, романтический день! Запасите холодильник, потому что сегодня у вас дома может состояться спонтанная встреча. Это может быть что-то заманчивое и интимное, а может быть семейный сюрприз.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшний день полон приятных сюрпризов и перерывов, а это значит, что вам нужно быть в тонусе, чтобы плыть по течению и не отставать от того, что происходит вокруг вас. (Увлекательно!) Это также тот день, когда у вас появятся новые идеи, вы встретите новые лица и увидите новые места.

Если ваш день рождения сегодня

Французский биатлонист Мартен Фуркад (1988) и российский политик Дмитрий Медведев (1965) отмечают свой день рождения сегодня. Вы добры, щедры и часто ставите перед собой слишком высокие цели, потому что стремитесь к совершенству. Вы остроумный, увлекательный собеседник. Людям всегда нравится быть в вашей компании. Это более спокойный год для вас. Сосредоточьтесь на отношениях в этом году, особенно на тех, которые принесут вам пользу.