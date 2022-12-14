Ежедневный гороскоп сегодня: среда 14 декабря 2022

Оповещение о Луне

21, 22 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня после 4:00 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не поддавайтесь чужим планам или их убедительной пропаганде сегодня, особенно в отношении политики, религии или национальных вопросов. Подумайте сегодня сами. Очень легко соблазниться кем-то, кто убедителен, но может быть полностью занят обедом. Доверяйте себе.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Не принимайте сегодня важных решений о наследстве, совместном имуществе или долгах, потому что есть элемент путаницы. Отложите эти решения на другой день. Между тем, это отличный день, чтобы поболтать и повеселиться с другими, особенно с людьми, которые не похожи на вас.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Действуйте осторожно сегодня, потому что вы можете не знать, что делать. Например, вы можете получать смешанные сообщения от родителей, начальников, партнеров и близких друзей. Это потому, что сегодня происходит настоящая путаница. Тем не менее, это отличный день для общения дома.

Рак (21 июня — 22 июля)

Если у вас есть сомнения по поводу того, что происходит на работе, особенно если это связано с указаниями начальника — ничего не делайте. Подождите, пока это не прояснится завтра или в другой день. Избегайте ошибок. Ваш лучший выбор — весело поговорить с кем-нибудь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Романтика сегодня может разочаровать. Спросите себя, ясно ли вы представляли себе, чего хотите. Невысказанные ожидания почти всегда приводят к разочарованию. К счастью, вы можете найти утешение с коллегой. Сочувствующее ухо полезно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный день, чтобы расслабиться и насладиться компанией других в социальных ситуациях. Принимайте приглашения выйти на улицу или встретиться с людьми за чашечкой кофе, напитком или в «счастливый час». Однако семейные обсуждения, особенно с родителями, могут сбивать с толку. Ничего не делайте, если не знаете, что делать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Держитесь сегодня незаметно, потому что смешанные сообщения могут сбить вас с толку. Тем не менее, у вас есть острая потребность поговорить с кем-нибудь. Помните, что ваш разум будет предаваться фантазиям и мечтам. Вы можете даже неправильно истолковать ситуацию. Отложите важные решения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это плохой день для принятия важных финансовых решений, потому что вы можете запутаться, вас могут даже обмануть. Может быть, у вас просто нет всех фактов? Или, возможно, информация, которую вы имеете, ошибочна? Дело в том, что вы не знаете. Вам поможет разговор с другом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это идеальный день, чтобы прогуляться, потому что ваш уровень энергии ниже. Да, вам нужен выходной. Также легко чувствовать себя обескураженным или подавленным ситуациями, происходящими вокруг вас. К счастью, начальник или родитель могут вас успокоить. Успокойтесь сегодня. Побалуйте себя.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете чувствовать себя полным неуверенности в себе или сомневаться в том, что вы делаете. Отнеситесь к этому серьезно. У всех нас бывают такие дни. Это состояние человека. Между тем, вы можете приятно пообщаться с кем-то из другой культуры или с кем-то, кто «другой». Доверьтесь своей интуиции.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если сегодня вы разговариваете с друзьями и группами, избегайте финансовых обязательств, которые у вас могут возникнуть соблазны. Не делайте этого. Сегодня происходит много нечеткого мышления, и для вашего знака это может повлиять на вас в финансовом отношении. Вместо этого расслабьтесь и поговорите с кем-нибудь о своих идеях.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Легко получить смешанные сигналы или неверно истолковать, чего хотят от вас начальство, родители и люди, наделенные властью. Так как это так — не соглашайтесь ни на что важное. Помните: то, что дает крупный шрифт, забирает мелкий. К счастью, вам понравится болтать с другом.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Наташа МакЭлхон (1969) и актриса Дарья Сагалова (1985) отмечают свой день рождения сегодня. Вы полны энтузиазма, любопытны и любите перемены. Вас нужно стимулировать! Вы тоже очень игривы! Это год перемен для вас, а значит, вам нужно быть гибким. Отпустите все, что вас сдерживает. Ищите новые возможности и доверяйте своей интуиции.