Ежедневный гороскоп сегодня: среда 12 октября 2022

Оповещение о Луне

17, 18 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или важных решений сегодня после 17:30. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В целом это довольно стабильная неделя; однако сегодня вам легко что-то переоценить или пообещать больше, чем вы можете выполнить. Знайте об этом, прежде чем добровольно что-то делать или брать на себя важное обязательство. Сопротивляйтесь этому импульсу!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что принесет вам немного дополнительной удачи. Это означает, что вы будете поддержаны и укреплены в своих усилиях по выполнению своей работы сегодня. Формируйте рабочие единицы или работайте в группах, чтобы получить наилучшие результаты. Не будьте слишком амбициозны. Будьте реалистичным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш управитель Меркурий танцует с Юпитером, что увеличивает ваш оптимизм и уверенность в себе. Это хорошая вещь. (Однако возможно, что все выглядит немного лучше, чем есть на самом деле.) Имейте это в виду, если вы совершаете финансовые операции или даете кому-то обещания.

Рак (21 июня — 22 июля)

Семейные дискуссии сегодня идут в приподнятом настроении! Возможно, вы взволнованы ремонтом дома, проектами косметического ремонта или развлечениями, потому что в это время вы действительно сосредоточены на доме и семье. Возможно, вы кормите банду! Будьте осторожны, чтобы не переоценить что-либо сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы оптимист. У вас может начаться с такого напряженного графика, что вам будет трудно делать все, включая короткие поездки, поручения, встречи и разговоры с братьями и сестрами, родственниками и ежедневные контакты. О да, вы хотите все это! Не откусывайте больше, чем можете прожевать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете быть сосредоточены на финансовых вопросах и деловых переговорах, в том числе, возможно, на крупной покупке. Если это так, будьте осторожны, чтобы не переборщить, не ожидать слишком многого и не согласиться с чем-то, что выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это счастливый, оптимистичный день для вас. В вашем знаке находится не только Солнце, но и Меркурий, танцующий с удачливым Юпитером. Сегодня вы будете полны грандиозных размышлений и быстро увидите общую картину. Другие будут считать вас компетентным, даже самоуверенным. (Никто не любит самодовольство.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день для вас, потому что вы испытываете теплое чувство в животе по поводу вещей. Для вас это относительно сдержанный день, поэтому вы предпочитаете работать в одиночку или за кулисами. Тем не менее, вы чувствуете оптимизм и уверенность в том, что делаете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждения с друзьями или группами сегодня будут положительными. Если вы участвуете в конференции, или в каком-либо совещании по планированию, или в важных дискуссиях, вы готовы мыслить масштабно! Все это тоже хорошо и хорошо, но не стоит забывать о мелких деталях. Помните: то, что дает крупный шрифт, забирает мелкий.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для бесед с родителями, начальством, учителями, VIP-персонами и даже полицией, потому что люди умеют прощать, сердечны и готовы помочь, если смогут. Поэтому обращайтесь за помощью, если она вам нужна. Скорее всего, вы её получите!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете быть взволнованы амбициозными планами путешествий сегодня. Точно так же это отличный день для использования возможностей в издательском деле, средствах массовой информации, высшем образовании и во всем, что связано с медицинскими или юридическими вопросами. Не упускайте из виду детали!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хороший день денег для вас. В дискуссиях о том, как что-то разделить или разделить, вы, вероятно, будете сильны. Однако не забывайте не отдавать ферму. Защищайте свои интересы.

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Алексей Кортнев (1966) и певица Жасмин (1977) отмечают свой день рождения сегодня. Вы дружелюбны и разносторонне развиты. Люди очарованы вами. Иногда ваш энтузиазм заставляет вас переусердствовать. Это захватывающий год для вас, потому что это начало нового цикла. Ожидайте приключений, новых начинаний и серьезных перемен. Будьте готовы открыть любую дверь!