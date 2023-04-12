Ежедневный гороскоп сегодня: среда 12 апреля 2023

Оповещение о Луне

21, 22 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны, потому что сегодня общение с боссом, родителем, VIP-персоной или сотрудником полиции может застать вас врасплох. Не будьте импульсивными, особенно в финансовых решениях или в том, как вы тратите деньги. Трезво все обдумайте. Дважды подумайте о важных расходах.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Планы поездок сегодня могут быть прерваны, отложены или отменены. Точно так же могут измениться расписания, связанные с колледжами и университетами. Дважды проверьте свое расписание. С другой стороны, вы можете узнать что-то новое и необычное, что вас заинтересует, и вы захотите поделиться новостями.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Дважды проверьте банковские реквизиты и все, что связано с кредитами, ипотечными кредитами и общей собственностью, потому что что-то неожиданное может повлиять на переговоры, которые вы ведете с кем-то еще. Это может касаться наследства или общей собственности. Если вы будете на высоте, вас не застанут врасплох.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете ожидать, что ваш партнер или близкий друг сделают что-то неожиданное, потому что они могут сказать или сделать что-то, чего вы не ожидали. Возможно, они хотят больше свободы в отношениях? Возможно, они познакомят вас с кем-то другим или необычным? Держите глаза открытыми, чтобы вы могли видеть, что произойдет раньше времени.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня ваша рабочая рутина будет прервана. Это может быть хорошей новостью — или нет. Компьютерные сбои, нехватка персонала, перебои в подаче электроэнергии и несвоевременная доставка могут повлиять на вашу производительность. Владельцы домашних животных должны знать, что что-то неожиданное может повлиять на их питомцев. Будьте бдительны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это предрасположенный к несчастным случаям день для ваших детей, а это значит, что родители должны быть бдительными и быть на высоте сегодня. Не забудьте удалить их из опасных ситуаций. Между тем социальные планы сегодня могут внезапно измениться. Они могут быть отменены или вы можете получить неожиданное приглашение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня ваш домашний распорядок изменится. Мелкая бытовая техника может сломаться или может произойти незначительная поломка. Кто-то неожиданный может постучать в дверь. Оденьтесь так, чтобы вы были готовы ко всему. Может быть, было бы разумно запасти холодильник — кто знает? (Вы внимательный, заботливый хозяин.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что это потенциально опасный день для вашего знака. Думайте, прежде чем говорить или действовать. С другой стороны, у вас могут быть умные, гениальные идеи, потому что сегодня вы можете мыслить нестандартно. Вы можете встретить кого-то нового или необычного.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обратите внимание на то, что у вас есть сегодня, потому что может произойти что-то неожиданное. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Будьте умны и защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. С другой стороны, у вас могут быть умные, прибыльные идеи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваши амбиции и интуиция сегодня сильны, поэтому вы чувствуете себя независимым и уверенным в себе. В воздухе много энергии, однако изменчивое настроение может нарушить предсказуемые шаблоны, так что имейте в виду. Сегодня вы можете завести нового друга.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это беспокойный день для вас. Однако, поскольку вы изобретатель в душе, вы можете увидеть оригинальный, новый способ сделать что-то. Это может быть результатом ваших личных исследований в определенной области, потому что вы надеялись на прорыв в том, над чем работали.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Друг или член группы может удивить вас сегодня. Они могут сказать или сделать что-то, чего вы совершенно не ожидали. И наоборот, вы можете встретить кого-то нового, необычного, богемного или совсем другого человека. Что бы ни случилось, это может заставить вас переосмыслить некоторые будущие цели. Будьте открыты для новых идей.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елена Корикова (1972) и артист Юрия Гальцев (1961) отмечают свой день рождения сегодня. Вы остроумны, интересны и уверены в себе. Люди хотят услышать, что вы хотите сказать. Вы любите исследовать новые приключения. Ожидайте захватывающих изменений и большей личной свободы в этом году. Ищите новые возможности знакомиться с людьми, путешествовать и расширять свой кругозор. Будьте готовы к переменам!