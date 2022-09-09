Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 9 сентября 2022

Оповещение о Луне

13, 14 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Бывшие партнеры и старые друзья снова возвращаются в вашу жизнь из-за ретроградного Меркурия, который технически начинается сегодня. (И продлится до 2 октября.) Это может быть хорошей новостью — или нет. Между тем, сегодня вы счастливы вести себя сдержанно и прятаться.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы должны принять глупые ошибки, которые преследуют вас на работе, потому что это связано с ретроградным Меркурием, который начинается сегодня. (До 2 октября.) Дефицит, задержки с доставкой и недопонимание — классика. Хорошая новость заключается в том, что вам легче закончить старые дела.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваш управитель Меркурий сегодня становится ретроградным, поэтому в вашу жизнь вернулись старые увлечения. Может быть, дерзкий, легкий флирт? Вы также можете вернуться к старым проблемам со своими детьми. Возможно, это даст вам возможность разобраться и найти решение. Вас сегодня заметили.

Рак (21 июня — 22 июля)

Родственники, вероятно, разбили лагерь у вашего порога, потому что Меркурий сегодня становится ретроградным и это привлечет членов семьи, которых вы давно не видели. Тем не менее, это также даст вам шанс закончить семейное дело. Сделайте сегодня что-то другое. Встряхнитесь немного.

Лев (23 июля — 22 августа)

Задержки транспорта, проблемы с автомобилем или грузовиком, путаница в коммуникациях и дурацкие ошибки — это обычное дело для вас, потому что Меркурий становится ретроградным сегодня до 2 октября. Однако это поможет вам легко закончить старые проекты, особенно писательство.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку Меркурий сегодня становится ретроградным, почтовые чеки могут задерживаться, а все виды финансовых вопросов могут быть отложены или страдать от глупых ошибок. Будьте умны и перепроверяйте все, что связано с покупками, доходами и инвестициями.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Меркурий становится ретроградным в вашем знаке, где он останется до 2 октября. Это может вас разочаровать, потому что это увеличит количество глупых ошибок, которые вы совершаете каждый день. Вы можете быть забывчивым. Вы можете неправильно расставить предметы. Задержка транспортировки будет расстраивать. Однако вы встретите людей из прошлого.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Меркурий станет ретроградным и останется таким до 2 октября, что поможет вам провести любое исследование, потому что Меркурий любит копаться в прошлом. Это облегчает изучение истории и исследований, археологии и антропологии. Это может даже воскресить старую любовь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Старые друзья вернулись на сцену лично или через социальные сети, потому что сегодня начинается ретроградный Меркурий. (Это продлится до 2 октября.) Хорошо иметь историю с другими, поэтому вы можете быть рады вступить в контакт со старыми лицами и торговать ложью. («У нас все отлично!»)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Теперь вы находитесь (и будете) в контакте с родителями, боссами и авторитетными людьми, которых вы не видели какое-то время, потому что сегодня Меркурий становится ретроградным до 2 октября. Может быть полезно, чтобы кто-то с влиянием снова вернулся в ваш мир. ? Вы никогда не узнаете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В это время вероятны задержки с поездками из-за ретроградного Меркурия, который начинается сегодня и продлится до 2 октября. Если вы путешествуете, лучше всего отправиться в то место, где вы уже были раньше. Однако ретроградный Меркурий поможет вам закончить старые письменные проекты, бумаги и рукописи. Да!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ретроградный Меркурий может задержать получение платежа от кого-либо, решение вопроса о наследстве или выплату чего-либо, например, возврата денег от правительства. Потерпите. С другой стороны, это также поможет вам и даст вам время, чтобы сделать домашнее задание и собрать необходимые документы в тех же областях.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Хью Грант (1960) и актриса Надежда Румянцева (1930-2008) родились в этот день. Вы сострадательны, заботливы и нежны в себе. Люди, как вы. Вы аналитичны и логичны, но также игривы. Вам нравится, когда ваша жизнь сбалансирована. В этом году вы сосредоточитесь на служении другим, особенно семье. Поэтому позаботьтесь о себе, чтобы вы могли позаботиться о других.