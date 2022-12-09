Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 9 декабря 2022

Оповещение о Луне

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 1:00 до 3:00. После этого Луна переходит из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны, потому что это непростой день. Вы чувствуете себя уверенно и бодро. Однако из-за этой уверенности у вас могут возникнуть проблемы с начальником или кем-то из авторитетных лиц. Не переоценивайте что-либо. Держите глаза открытыми и оставайтесь реалистом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня легко оказаться в разногласиях с другими, хотя вначале все начинается позитивно и с энтузиазмом, а заканчивается, как уходящий поезд. Наверное, лучше оставаться при своих убеждениях. Не отговаривайте ни о чем.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны с деньгами и финансами сегодня, потому что вы можете изначально что-то переоценить или наоборот, недооценивать проблему. В любом случае, это может привести к тому, что вы окажетесь в горячей воде. Лучше действовать осторожно с самого начала. Проверьте свои факты.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна в вашем знаке, однако он расходится как с Меркурием, так и с Юпитером. С одной стороны, это делает вас счастливым и уверенным в себе! С другой стороны, вы будете конфликтовать с кем-то или кто-то может бросить вам вызов. Немного натяните поводья.

Лев (23 июля — 22 августа)

Несмотря на то, что сегодня вы можете вести себя сдержанно и работать в одиночку или за кулисами, тем не менее, вы можете оказаться втянутыми в ситуации, связанные с работой, общим имуществом или общими обязанностями. Получите ваши факты, прежде чем что-то делать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это дружеский, народный день для вас! Тем не менее, по прошествии этого дня у вас могут возникнуть разногласия с кем-то, возможно, с другом, членом группы или даже с партнером или близким другом. Также возможен спор с одним из ваших детей. Ничего не предполагайте! Проверяйте факты.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поначалу вам может быть интересно поговорить о чем-то с начальством, родителями или партнерами, потому что вы полны энтузиазма и хотите просветить других своими открытиями и мнениями. (Более того, люди замечают вас сегодня.) Однако другие могут не согласиться! Дважды проверьте, что ваши факты верны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны в финансовых дискуссиях сегодня, касается ли это богатства других, общей собственности или ваших собственных доходов и личного богатства. В любом случае, что-то может выглядеть лучше, чем есть. Вы также можете упустить важную деталь. Поэтому действуйте осторожно и дважды проверяйте свои факты.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы всегда оптимист, поэтому вы смотрите на светлую сторону вещей. Однако именно поэтому вы должны быть осторожны сегодня, потому что поначалу что-то может выглядеть многообещающе, однако при ближайшем рассмотрении вы обнаружите, что это не так. Кроме того, другие могут оспорить ваши предположения. Делайте свою домашнюю работу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Делайте все возможное, чтобы сохранить мир с другими сегодня, потому что вы можете оказаться в тупике с людьми, которые не согласны с вами, а не с людьми, которые вас подбадривают. К сожалению, это может быть проигрышной ситуацией. Поэтому не вмешивайтесь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вас может заинтересовать проект, связанный с искусством или творческими людьми, работающими в группе. Возможно, это связано с вашей работой. В любом случае, убедитесь, что вы знаете, что происходит, потому что все может быть не так, как кажется. Снимите эти розовые очки.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня люди недооценивают вещи, к их огорчению. Не переоценивайте что-либо, особенно если сегодня вы предоставляете факты и цифры начальству, родителям и высокопоставленным лицам. (Эту ошибку легко допустить.) Вместо этого сначала перепроверьте свои факты, чтобы в конечном итоге у вас не было фиаско.

Если ваш день рождения сегодня

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский (1944) и актер Джон Малкович (1953) отмечают с вами день рождения сегодня. Вы уверены. Вы обращаетесь к жизни с энергией и силой. Вы много работаете для того, чего хотите. Тем не менее, наедине вы чувствительны и мягче, чем кажетесь. Этот год — конец девятилетнего цикла, а это значит, что пришло время отпустить всех и все, что вас сдерживает.