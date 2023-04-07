Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 7 апреля 2023

Оповещение о Луне

17, 18 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Лучший день! У вас много энергии для улучшения дома и суетливых семейных дел. Вы также можете потратить деньги на красивые вещи для себя и близких. Тем не менее, вы серьезно и практично подумаете о совместном имуществе и финансах.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это очень энергетический день для вас! Вы полны ярких идей! Весьма вероятно, что вы возьмете на себя управление и будете указывать другим, что делать, даже если вы тоже ведете себя немного сдержанно. Люди будут помогать вам, потому что вы обаятельны и отзывчивы. Прислушайтесь к совету кого-нибудь постарше.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У многих из вас просачивается тайная любовная связь. Закулисные исследования могут привести к финансовым расходам и потенциальным доходам. Между тем, у вас сегодня много энергии для работы, поэтому вы получите практические результаты. (Кто-то постарше может помочь.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы прокачаны для действия сегодня! Во-первых, люди восхищаются вами. Это может быть одной из причин того, что молодые люди будут слушать ваши приказы и указания. Конечно, с Марсом в вашем знаке у вас есть много энергии, чтобы вкладывать в свои слова. Вы могли бы учить молодые умы сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Планы путешествия захватывающие. Это также хороший день, чтобы произвести впечатление на босса, родителей или кого-то, кто обладает властью, потому что вы будете говорить уверенно и со знанием дела. Между тем, вы извлечете пользу из своей готовности помочь с домашними обязанностями.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это интересный день, потому что вы можете обсудить планы поездок. На самом деле, многие из вас будут путешествовать ради удовольствия. Хотя вы сосредоточены на совместном имуществе и финансах, дискуссии с кем-то постарше могут оказаться для вас плодотворными. Прислушайтесь к совету, если он будет предложен.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы полны решимости действовать и амбициозны. Обсуждения общей собственности, банковского дела и наследства будут ясными и прямыми. Карты на столе. (Это потому, что вы обдумали это заранее.) Сегодня вы будете использовать свои деньги и ресурсы на практике.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы готовы тянуть больше, чем вам положено, потому что видите, что это необходимо сделать. (Люди это оценят.) Между тем, партнеры и близкие друзья теплы, дружелюбны и благодарны. У кого-то помоложе может быть что-то интересное, чем можно поделиться с вами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня такой день, когда вы будете много работать и веселиться! Работа будет течь легко, потому что вы будете ясны и сосредоточены. Кроме того, вы готовы засучить рукава и заняться делом. К счастью, другие могут помочь. Вы можете помочь кому-то старше за кулисами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дом и семья находятся в центре вашего внимания, потому что у вас есть традиционные ценности, когда дело касается семьи. Обсуждения с молодежью будут живыми и энергичными. Романтика поддерживает. Тем не менее, вы также готовы делать все необходимое, чтобы дела шли легко.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это быстротечное время для вас. Отношения с членами семьи сегодня будут позитивными и дружескими. Это отличный день, чтобы развлечься. Кто-то будет восхищаться вами, потому что увидит, что вы готовы делать все необходимое, чтобы добиться цели.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы сегодня особенно очаровательны, поэтому все хотят поговорить с вами. Тем не менее, вы готовы много работать и делать то, что необходимо. Наслаждайтесь отношениями с молодежью. Романтика также будет процветать. Это хороший день! Наслаждайтесь!

Если ваш день рождения сегодня

Политик Валентина Матвиенко (1949) и актер Рассел Кроу (1964) отмечают свой день рождения сегодня. Вы энергичны, позитивны и смелы и будете бороться за свои убеждения. Вы иногда бунтуете. Этот год — последний год девятилетнего цикла, а это значит, что пришло время отпустить кого-либо или что-либо, что вас сдерживает. Сосредоточьтесь на сострадании и любви.