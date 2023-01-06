Ежедневный гороскоп: сегодня пятница 6 января 2023

Оповещение о Луне

14, 15 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Полнолуние в Раке достигает пика сегодня в 18:08.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ваш домашний распорядок, скорее всего, сегодня будет прерван. Будьте терпеливы с членами семьи, особенно с родителями, потому что сегодняшнее полнолуние может вызвать споры с другими. (Все возбуждены.) Почти наверняка произойдет что-то неожиданное.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте осторожны. Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что этот день может привести к несчастным случаям. С другой стороны, вы можете услышать неожиданные новости или встретить кого-то нового и необычного. Тем не менее, сегодня все непредсказуемо. Идите осторожно и следите за своими шагами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Следите за своим имуществом и своими деньгами сегодня. Убедитесь, что вы знаете, что происходит. Сегодня что-то непредсказуемое может повлиять на ваше богатство, а это значит, что вы должны защитить свое имущество от потери, кражи или повреждения. Может быть, вы найдете деньги? Подружитесь со своим банковским счетом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня полнолуние в вашем знаке. Это происходит только раз в год. так что дайте себе слабину, если вы чувствуете себя взволнованным, напряженным или нетерпеливым по отношению к другим. Сделайте что-нибудь, чтобы побаловать себя. Подарите себе особенный момент. Вы имеете значение! К вечеру субботы и воскресенья все будет хорошо.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете испытывать некоторую напряженность в отношениях с коллегами из-за энергии Полнолуния. Некоторые из вас могут даже испытывать некоторые проблемы со здоровьем, потому что Полнолуние часто приносит что-то в голову, а затем после этого все стихает и проблемы уменьшаются. Имейте терпение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это может быть опасный день для ваших детей, поэтому будьте особенно бдительны. Точно так же вы можете столкнуться с несчастными случаями, связанными со спортом. Между тем отношения с вашими детьми, а также с романтическими партнерами сегодня будут чувствовать напряжение. Единственное средство от этого — терпение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Каждый месяц Полнолуние происходит в другом знаке, что означает, что оно влияет на разные части вашей карты. Полнолуния не одинаковы. Вот почему некоторые из них проще, а некоторые сложнее. Сегодня немного тяжело иметь дело с авторитетными фигурами. Успокойтесь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны, потому что энергия сегодняшнего Полнолуния может спровоцировать для вас опасную ситуацию. Это может случиться. Например, вы можете быть чем-то отвлечены физически или эмоционально, что в свою очередь, может сделать вас уязвимым или застигнутым врасплох. Думайте, прежде чем говорить и действовать. Не будьте нетерпеливы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Полнолуние и это создает некоторую напряженность между обоими вашими Денежными Домами. Поэтому будьте осторожны! Не принимайте поспешных решений. Не делайте предположений. Что касается финансовых проблем, с которыми вы столкнулись, подождите до вечера субботы или воскресенья, потому что к тому времени они могут быть решены.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня происходит единственное Полнолуние, которое происходит напротив вашего знака в течение всего года. Естественно, вы почувствуете это как эмоциональный вызов при общении с партнерами и близкими друзьями. Оставайтесь спокойными. Будьте терпеливы, потому что это напряжение исчезнет к вечеру субботы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Многие люди могут бороться с напряжением из-за сегодняшнего полнолуния. Впрочем, я думаю, вы проскользнете мимо. Это может вызвать небольшие споры с коллегами или возможно, проблемы со здоровьем для вас. Но что бы это ни было — это мелко. Временное темное облако на вашем горизонте.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшнее полнолуние может привести к небольшим разногласиям с детьми. Это также может увеличить стресс и напряжение при общении с романтическим партнером. Но это не то, с чем вы не можете справиться. Сосредоточьтесь на друге и особенно на контакте со старыми друзьями из вашего прошлого. Хорошо иметь связи с другими.

Если ваш день рождения сегодня

Певец и актер Адриано Челентано (1938) и балета Андрис Лиепа (1962) сегодня отмечают день рождения. Вы добросердечны, нежны и миролюбивы. Вы креативны и наслаждаетесь художественными талантами других. Вы много работаете, потому что амбициозны. Это год захватывающих перемен для вас. Будьте гибким. Будьте готовы отпустить. Доверьтесь своей интуиции. Многие из вас будут путешествовать.