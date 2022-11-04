Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 4 ноября 2022

Оповещение о Луне

10, 11 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 18:00 до 19:15. После этого Луна переходит из Рыб в Овен.

Овен (21 марта — 19 апреля)

С одной стороны, сегодня вы довольны собой. Однако с другой стороны, вас могут тайно обеспокоить какие-то новости, или вы поссоритесь с родственником, соседом или братом или сестрой. (Трудно сделать всех счастливыми, не так ли?)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы рады сегодня пообщаться с друзьями и участниками групп. Тем не менее, вы можете столкнуться с разногласиями по финансовому вопросу или возможно, по тому, что у вас есть? Что бы это ни было, не позволяйте этой ссоре разрушить ваши хорошие отношения с другими. Расслабляйтесь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы заметны сегодня! Очень вероятно, что другие впечатлены вами, потому что вы выглядите успешным, даже богатым. Наслаждайтесь этими великолепными отзывами и сопротивляйтесь желанию ссориться с кем-то, которое обязательно возникнет. Поскольку вы обладаете высокой визуализацией, возможно вам стоит выбрать высокий путь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Если вы можете путешествовать сегодня, во что бы то ни стало, сделайте это, потому что вам понравится больше исследовать свой мир. Однако споры и дебаты о политике, религии и национальных проблемах могут омрачить ваш день. Старайтесь избегать их, если это возможно. Берегите собственное спокойствие.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это может быть хороший день, чтобы получить кредит или ипотеку или попросить что-то одолжить у кого-то еще, потому что вы можете извлечь выгоду из богатства и ресурсов других, включая финансовые учреждения. Тем не менее, если возникнет ссора, будьте максимально искусны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с партнерами, близкими друзьями и представителями широкой общественности сегодня в целом теплые и дружеские. Тем не менее, вы можете ненадолго столкнуться с разногласиями с кем-то, кто обладает властью, — начальником, родителем, учителем или сотрудником полиции. Действуйте осторожно!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поездки, связанные с работой, вероятны для многих из вас сегодня. Вы также можете сделать что-то, чтобы расширить свою работу или взяться за новый проект. При этом вы чувствуете себя здоровым и бодрым, что обнадеживает. Тем не менее, сегодня может возникнуть ссора или спор о чем-то. Идите осторожно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это веселый день, который обещает хорошие времена с приятными прогулками. Наслаждайтесь театром, развлекательными развлечениями, развлечениями с друзьями, спортивными мероприятиями и игровыми мероприятиями с детьми. Однако время от времени небольшое напряжение может вызвать споры с кем-то. Поощряйте мирный выбор.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

По большей части это приятный, счастливый день дома. В частности, вам понравится общение. Поэтому пригласите друзей на хорошую еду и напитки. Сказав это, может возникнуть некоторая напряженность в отношениях с членом семьи. (Возможно, с партнером.) Делайте все возможное для поддержания гармонии.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваш оптимизм сегодня возобладает, поэтому это веселый день для коротких поездок, бесед с братьями и сестрами, родственниками и соседями, а также возможности узнать что-то новое. Это потому, что вы стремитесь расширить свой мир и свой разум! Однако избегайте мелких споров. Вам это не нужно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день для бизнеса и коммерции, потому что Луна выстраивается в линию с удачливым Юпитером в вашем Доме денег и заработка. Вы могли бы увидеть способы продвижения вашего богатства? К счастью, вы также можете поссориться с кем-то из-за денег или имущества. Будьте терпеливы со своими детьми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна находится в вашем знаке на линии Юпитера, что является хорошей ситуацией. Вы почувствуете прилив бодрости и оптимизма! Поэтому вам понравится болтать с другими. Тем не менее, не позволяйте ссоре с членом семьи сбить вас с толку.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Трофим (Сергей Трофимов) (1961) и музыкант Игорь Тальков (1956-1991) родились в этот день. Вы убедительны и знаете, как склонить людей на свою сторону. Вы много работаете и гордитесь своей работой. Это прекрасный год для общения и наслаждения жизнью. Ослабьте бдительность и немного расслабьтесь! Могут появиться старые друзья, чтобы возродить отношения.