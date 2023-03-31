Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 31 марта 2023

Оповещение о Луне

10, 11 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Запланируйте встречу с гостями сегодня, потому что сегодня пятница и вы хотите повеселиться. Наслаждайтесь спортивными событиями, миром развлечений и игровыми мероприятиями с детьми. Принимайте приглашения к общению и наслаждайтесь!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день, чтобы купить себе вещицы для гардероба, потому что вы чувствуете себя в хорошем настроении. Тем не менее, вам также понравится отдыхать дома и баловать себя хорошей едой и напитками. Это светский день. Почему бы не пригласить кого-нибудь в гости?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день, чтобы поболтать с друзьями, группами и организациями. Это идеальный день для посещения конференции или конгресса, потому что вы хотите общаться с другими людьми, делиться своими идеями, а также узнавать что-то новое. Подумайте о будущих целях сегодня.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы хорошо выглядите в глазах окружающих, поэтому вы можете заключить выгодную финансовую сделку. Что-то, что связано с вашими активами или вашим богатством, сегодня находится в центре внимания. Не бойтесь требовать преимущества или просить то, что вы хотите, потому что вы, вероятно, получите это.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы в очень сильной позиции, потому что Луна в вашем знаке прекрасно танцует с Солнцем. Это дает вам ощущение равновесия и уверенности. Не бойтесь просить вселенную об одолжении, потому что авторитетные люди на вашей стороне. (Время решает все.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вам нужны приключения и смена обстановки. Сегодня вы можете увидеть финансовые средства, чтобы иметь возможность что-то изменить в свою пользу. Это хороший день, чтобы попросить кредит или ипотеку. Займитесь банковскими делами, потому что все пройдет гладко.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Наслаждайтесь общением с другими, особенно с партнерами и близкими друзьями, потому что вы чувствуете себя тепло и дружелюбно. Другие будут рады вас видеть. Успешным будет разговор с кем-то помоложе, возможно, даже с группой. Люди готовы помочь вам и оказать практическую, возможно финансовую, помощь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это продуктивный день для вас, потому что вам хочется работать, и дела идут легко. Люди знают подробности о вас сегодня. Они узнают вас. Плюс отношения с окружающими ровные и дружеские. Когда дела идут по-вашему, используй это в своих интересах!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня пятница и вы в настроении играть! Планируйте общение с другими людьми. Выйдите и насладитесь свежим воздухом, если можете. Спортивные мероприятия, игры с детьми, развлекательные мероприятия и общественные мероприятия придутся по вкусу. Это также отличный день для романтики.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это идеальный день для домашних развлечений, потому что сейчас вы сосредоточены на доме и семье, плюс у вас отличное настроение. Вы можете быть связаны с родителем больше, чем обычно. Практические, финансовые обсуждения пройдут хорошо. Планы ремонта дома могут быть интересной темой.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Прекрасный день для короткой поездки! Вы в настроении болтать с другими, поэтому вам понравится разговаривать с соседями, братьями, сестрами и родственниками. Это отличный день для тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием и актерским мастерством, потому что вы хотите общаться и производить впечатление.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Финансовые вопросы сегодня в приоритете. Доверяйте своим идеям заработка. Вы отправляетесь в новое путешествие, которое может потребовать, чтобы ваши интересы попали в ряд с финансовой точки зрения. Это важный год для вас. Будьте готовы исследовать новые возможности и принимать изменения.

Если ваш день рождения сегодня

У актера Александра Збруева (1938) и юмориста Владимира Винокура (1948) сегодня день рождения. Вы энергичны и целеустремленны. Вам нравится сосредотачиваться на том, что вы делаете. Это год перемен для вас, а это значит, что вы должны быть смелыми, легко стоять на ногах и быть готовыми отпустить все, чтобы вы могли исследовать новые возможности. Ожидайте путешествовать.