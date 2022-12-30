Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 30 декабря 2022

Оповещение о Луне

7, 8 лунный день. Первая четверть.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы настроены строить серьезные планы, особенно в отношении практических вопросов, которые вы хотите претворить в жизнь. У кого-то старше или более опытного может быть совет или хорошее предложение для вас. Конечно, послушать никогда не помешает. Чей-то совет может помочь вам по-новому взглянуть на вещи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день, чтобы учиться и узнавать что-то новое. Закулисные исследования могут открыть для вас что-то ценное. Будьте открыты для предложений от начальства, родителей и людей, у которых может быть больше опыта, чем у вас, потому что это может быть полезно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это хороший день, чтобы подумать о планах будущих поездок и принять практические решения о путешествиях или о чем-то, что связано с дальнейшим образованием или обучением. Кто-то постарше из другой страны или другой культуры может научить вас чему-то. Приготовьтесь думать о том, что возможно в предстоящем новом году.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы на высоте, возможно, потому что вы имеете дело с общей собственностью или вопросами страхования или наследства. Это может быть бывший партнер или старый друг, который снова вернулся на сцену. Что бы вы ни делали сегодня, вы будете бережливы и осторожны. (Как обычно.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете себя немного беспокойно и жаждете смены обстановки или чего-то другого. Возможно, вы захотите составить планы будущих поездок или получить дополнительное образование или профессиональную подготовку? Обсуждение с супругом, партнером или близким другом может воплотить эти планы в жизнь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы находитесь в игривом настроении, поэтому сегодня вам придутся по вкусу общественные мероприятия, мир искусства и развлечений. Вас также могут заинтересовать занятия спортом и игры с детьми. Это хороший день, чтобы увидеть, что вы можете себе позволить и что на самом деле осуществимо.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня, возможно, захочется затаиться дома и натянуть поводья. Возможно, друг или кто-то из близких побудит вас вести бюджет и помнить о расходах. Сегодня люди настроены практично и больше озабочены серьезными вещами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Короткие поездки, беседы с другими и возможность учиться или узнавать что-то новое понравятся вам сегодня. Однако вы также настроены серьезно, поэтому хотите добиться цели. Вы начинаете думать о предстоящем Новом году.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня могут возникнуть дискуссии с вашими детьми или о ваших детях, особенно по практическим вопросам. Отчасти это потому, что вы сосредоточены на финансах и денежных потоках. Вы хотите остановить перерасход или переборщить. Умный ход.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Беседа с родителем или членом семьи женского пола сегодня может дать практические результаты, которые вас порадуют. Возможно, вы увидите более эффективные и дешевые способы ведения домашнего хозяйства или покрытия семейных расходов. Вы тот знак, который ненавидит отходы. Вам нравятся результаты ваших усилий.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день, чтобы учиться или узнавать что-то новое. Возможно, учитель или кто-то старше или опытнее вас поделится чем-то ценным. Сегодня вашим импульсом будет играть сдержанно и работать в одиночку или за кулисами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы будете осторожны с деньгами. Вы решили, что пришло время составить бюджет и разумно относиться к своим расходам. Вам также понравится общение с группами и друзьями, особенно с молодыми и творческими людьми. Это хороший день, чтобы подумать о практических целях на предстоящий год. Вы хотите быть реалистом.

Если ваш день рождения сегодня

Сегодня у чемпиона по баскетболу Леброна Джеймса (1984) и актера Кирилла Плетнева (1979) день рождения. Вы оптимистичны, амбициозны и решительны. Вы дружелюбны, вы придерживаетесь своей повестки дня. Это идеальный год для вас, чтобы общаться и наслаждаться жизнью! Исследуйте свои творческие способности. Ослабьте бдительность и немного расслабьтесь! Старые друзья могут возродить дружбу.