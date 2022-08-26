Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 26 августа 2022

Оповещение о Луне

27, 28 лунный день. Убывающая Луна.

Осторожность! Избегайте покупок или важных решений сегодня с 2:45 до 20:30. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Примечание для родителей: в этот день с вашими детьми может произойти несчастный случай, поэтому будьте бдительны. Всегда знайте, где находятся ваши дети. Между тем социальные планы сегодня могут внезапно измениться. Мероприятие может быть отложено или отменено. Остерегайтесь спортивных несчастных случаев.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Делайте все возможное, чтобы сохранить мир и гармонию в доме, потому что произойдет что-то неожиданное. Это может повлиять на ваши финансы. Это может внезапно изменить внешний вид вашего дома. Запасите холодильник, потому что может зайти неожиданная компания. Не покупайте ничего, кроме еды и бензина, пока не закончится оповещение о Луне.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это интересный день! Импульсивная короткая поездка может быть одной из причин, по которой вы увидите новые места и встретите новые лица. Вы также услышите интересные новости, потому что сегодняшний день полон обходных путей, перемен и стимулирующих сюрпризов. Обратите внимание на все, что вы делаете, чтобы избежать несчастных случаев.

Рак (21 июня — 22 июля)

Помните об ограничениях оповещения о Луне (см. выше), если вы сегодня совершаете финансовые операции. Не делайте покупок и не соглашайтесь ни на что важное, пока не закончится оповещение о Луне. А пока берегите свое имущество от потери, кражи или повреждения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы ищете волнения и стимуляции, особенно в романтических отношениях. К сожалению, у вас может возникнуть соблазн спровоцировать драку, чтобы удовлетворить потребность в острых ощущениях и ознобе. Это определенно кокетливый день, полный импульсивной энергии, которая может привести вас куда угодно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это беспокойный день. У вас такое чувство, будто вы ждете, когда что-то произойдет. Что-то, что происходит за кулисами, может вас удивить.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Дружба сегодня подвержена внезапным изменениям. Например, друг может удивить вас, сделав или сказав что-то, чего вы меньше всего ожидаете. Или возможно, вы встретите кого-то, кто является оригинальным персонажем — увлекательным, но необычным. Возможно, ваше отношение к клубу изменится.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отношения с родителями, начальством и полицией сегодня непредсказуемы. Будьте осторожны, если вам есть что скрывать, потому что вас могут арестовать. Если что-то пойдет не так, никогда не недооценивайте силу вежливости. Не добровольно ни на что сегодня не соглашайтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Планы поездок могут быть изменены, отменены или отложены сегодня. Точно так же вопросы, связанные с юридическими вопросами, медицинскими ситуациями или чем-либо, связанным со средствами массовой информации или высшим образованием, подвержены взрывной энергии и внезапным изменениям.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Проверьте банковские реквизиты сегодня, потому что что-то может помешать вам получить доступ к своим деньгам. Между тем, могут произойти неожиданные изменения, которые повлияют на существующие договоренности в отношении вопросов наследства и страхования. Не соглашайтесь ни на что важное сегодня из-за оповещения о Луне. У кого-то из вас может быть неожиданная удача?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Кто-то из ваших близких, возможно, партнер, супруг или друг, может сегодня сделать что-то, что вас удивит. Возможно, они захотят изменить условия отношений? Они могут познакомить вас с кем-то другим или необычным? Не соглашайтесь ни на что важное, пока оповещение о Луне не закончится.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Проблемы, связанные со здоровьем, сегодня непредсказуемы. Что-то может вас удивить. Точно так же что-то, связанное с вашими домашними животными, может застать вас врасплох. (Для вашего питомца этот день может быть опасным.) В то же время вероятны сбои в вашей работе, особенно с коллегами. Оставайтесь спокойными.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Земфира (1976) и актер Олег Тактаров (1976) отмечают сегодня свой день рождения. Вы спокойны, уравновешенны, практичны и умны. Справедливый и оптимистичный, у вас высокие стандарты во всем, что вы делаете. Простота — ключ к вашему миру в этом году. Работайте над созданием прочного фундамента либо физически в осязаемой форме, либо внутренних структур в своем уме. Укрепите свою безопасность на будущее.