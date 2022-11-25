Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 25 ноября 2022

Оповещение о Луне

2, 3 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 14:00 до 16:30. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте ясны в обсуждениях юридических вопросов, медицинских вопросов или планов поездок, потому что сегодня все немного размыто. Не делайте предположений. Убедитесь, что другие понимают, что вы имеете в виду, и наоборот, что вы понимаете, что они говорят. Остерегайтесь будущих недоразумений.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это плохой день для финансовых переговоров и крупных расходов, отчасти из-за оповещения о Луне (см. выше), но также и потому, что все виды общения подвержены путанице и неправильным предположениям. Не хорошо, когда ваши деньги вовлечены!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас могут быть важные обсуждения с партнером, супругом или близким другом. Если да, то для вас будет очевидно, что этот разговор подобен двум кораблям, проплывающим в ночи. Поэтому отложите важные обсуждения на другой день. Сегодня все туманно!

Рак (21 июня — 22 июля)

Не ожидайте от себя сегодня слишком многого на работе или в любой задаче, которую вы перед собой ставите. Снизьте свои ожидания, потому что вы не только устали, но и мыслите нечетко. Вдобавок ко всему, ваше общение с другими может усугубить запутанные ситуации.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня возможны романтические разочарования. Однако имейте в виду, что сегодня многие разговоры запутаны и полны неверных предположений. Поэтому не действуйте и не делайте ничего, о чем вы потом пожалеете. Сидите спокойно до воскресенья, когда у вас будет более четкое представление о том, что происходит.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У некоторых людей сегодня похмелье после вчерашнего ужина. Вот почему разговоры с членами семьи немного сбивают с толку. По этой же причине кажется, что весь день пронизывает общее чувство вялости. Не беспокойтесь об этом. Не инициируйте ничего важного.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваше мышление сегодня немного нечеткое, поэтому будет мудро отложить важные решения до воскресенья. Пусть все уляжется, чтобы у вас было более четкое представление о том, что вы хотите сделать. Точно так же местные путешествия и обучение также могут быть источниками путаницы. Справляйтесь, как можете.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это плохой день для важных финансовых переговоров, в том числе для траты денег. Если вам нужно говорить о деньгах, приложите все усилия, чтобы быть предельно ясным. Предполагать ничего. Кроме того, не предполагайте, что у вас есть четкое представление или что у другой стороны есть. Возможна путаница и возможный обман.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы чувствуете упадок сил. Вопросы неясны. Возможно, вы не знаете, чего ожидают другие? Или вас может смутить разговор с кем-то. Отчасти это связано с тем, что вы, вероятно, чувствуете себя вялым и менее воодушевленным чем-то.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня смутный день, поэтому вопросы кажутся туманными и неясными. Вдобавок к этому ваша энергия ослабевает, поэтому вы хотите спрятаться где-нибудь со своей любимой закуской. (На самом деле, если вы можете это устроить, сделайте это во что бы то ни стало.) Сегодня играйте сдержанно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Хотя это продолжает быть популярным временем для вас, тем не менее, общение с друзьями, группами и организациями сегодня запутано и полно недоразумений. Вдобавок ко всему, вам трудно вкладывать всего себя в то, что вы делаете. Расслабляйтесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Дважды проверяйте важные разговоры с начальством, родителями, полицией или кем-либо, наделенным властью, потому что сегодня царит путаница. Отчасти это происходит из-за того, что люди апатичны и слишком устали, чтобы прояснить возможную путаницу. Подождите до воскресенья.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Нонна Мордюкова (1925-2008) и журналист Артур Гаспарян (1962) родились в этот день. Вы устанавливаете для себя высокие стандарты. Вы рациональны, трудолюбивы и идеалистичны. Вы хотите изменить ситуацию. Это год служения для вас, особенно для семьи. Поэтому важно заботиться о себе, чтобы вам было что предложить другим.