Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 24 марта 2023

Оповещение о Луне

3, 4 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это может быть хороший день для приятных финансовых операций. На самом деле, вы можете привлечь к себе деньги. Между тем, многие из вас потратят деньги на покупку красивых вещей для себя и близких. Следите за своим имуществом, чтобы избежать внезапной потери.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы будете по-настоящему наслаждаться любой красотой, с которой столкнетесь в искусстве, архитектуре или людях. Вы не только оцените красоту зданий и предметов вокруг вас, вы также оцените красоту других, поэтому этот день может стать романтическим. Тем не менее, ждите сюрприза.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас есть сильное чувство направления, и вы чувствуете себя дружелюбным с другими. Тем не менее, может произойти что-то близкое вашему сердцу (и, возможно, трогательное), что является «секретным» или очень личным для вас. Для некоторых из вас это будет тайная любовная связь!

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы испытываете теплые чувства к другу сегодня, почти наверняка. Для некоторых из вас друг может стать романтической связью. Между тем, что-то или кто-то вас сегодня удивит. Это может быть человек или это могут быть неожиданные новости от друга или группы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас есть возможность произвести впечатление на боссов, родителей, учителей и VIP-персон. Вы можете даже размыть грань между авторитетом и дружбой, потому что у вас есть чувство товарищества с кем-то. Тем не менее, без сомнения, авторитетная фигура вас сегодня удивит. (Может быть полиция.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня планы на поездку могут внезапно измениться. Их можно отменить, отложить или каким-то образом обойти. Или, возможно, некоторым из вас внезапно придется отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Что-то неожиданное. Между тем, кто-то из другой культуры также может удивить вас сегодня. Следите за обновлениями.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня к вам могут прийти подарки, деньги или услуги от других. Держите карманы открытыми! Следите за тем, что вы получаете, а также за общей собственностью и ресурсами других, потому что неожиданность может застать вас врасплох. Не спешите доверять.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отношения с близкими друзьями, партнерами и супругами сегодня теплые и взаимно нежные. Вы очень цените друг друга. Однако сегодня что-то неожиданное, ни с того ни с сего бросит вам вызов, который повлияет на вас или вашего партнера.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Коллеги будут поддерживать сегодня, что вы будете приветствовать. У вас могут быть даже хорошие новости о вашем здоровье или возможно, что-то связанное с домашним животным. Однако позже в тот же день что-то неожиданное создаст несколько «лежачих полицейских». Компьютерные сбои, перебои с электричеством, нехватка персонала — что-то. Будьте готовы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это романтический день и идеальное время, чтобы насладиться общением с другими людьми. Вы также будете наслаждаться искусством и веселыми мероприятиями с детьми наряду со спортивными мероприятиями. Однако остерегайтесь несчастных случаев с вашими детьми. Точно так же остерегайтесь несчастных случаев, связанных со спортом. Отмены также вероятны.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день, чтобы развлечься дома или сделать ремонт в том месте, где вы живете. Отношения с членами семьи будут теплыми и дружескими. Однако сегодня ваш домашний распорядок будет прерван чем-то неожиданным и внезапным. Будьте готовы к этому. (Возможно, было бы разумно запасти холодильник.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это приятный день, и вы обнаружите, что наслаждаетесь и цените свое повседневное окружение больше, чем обычно. Отношения с окружающими дружеские. Тем не менее, обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, чтобы избежать несчастных случаев, а также справиться с неожиданными изменениями в вашем дне.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Александр Буйнов (1950) и певец Александр Серов (1951) отмечают свой день рождения, как и вы, сегодня. У вас отличный ум, и вы очарованы всем в жизни. У вас есть проницательное понимание поведения других. Это год для размышлений и поиска времени, чтобы обновить свои духовные или религиозные убеждения. Исследуйте философии и системы жизненных убеждений, которые дадут вам лучшее самосознание.