Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 23 сентября 2022

Оповещение о Луне

26, 27 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня после 4:00 сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вам придется ставить требования и эмоциональные соображения других выше своих собственных. Не волнуйтесь, вы не мученик. Это просто то, что происходит сегодня. Иногда жизнь такова. Что есть, то есть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня пятница и вы чувствуете себя игривым. Наслаждайтесь веселыми мероприятиями с детьми, а также развлекательными развлечениями. Некоторые из вас будут в восторге от романтического флирта. Однако в целом вы сосредоточены на том, чтобы стать лучше организованным, потому что хотите быть на вершине своей игры.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас будет возможность посидеть дома и расслабиться в знакомой обстановке. Разговор с родственницей может иметь большое значение, особенно с той, кого вы давно не видели. Будьте нежным. (Помните, что огненный Марс в вашем знаке делает вас агрессивным.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Разговоры с другими важны для вас сегодня. Скорее всего, вы поговорите с родственниками или соседями, которых давно не видели. В любом случае, вы хотите докопаться до сути вещей и обсудить что-то реальное. Вам нужны факты.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня легко эмоционально отождествиться со своим имуществом, поэтому вы можете почувствовать, что вы лучше, если у вас больше вещей, а это не так. Это ошибочное мышление. Очевидно, вы тот, кто вы есть.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна в вашем знаке, что всегда делает вас немного более эмоциональным, чем обычно. Это происходит в течение 2,5 дней каждый месяц. Однако, когда это происходит, это немного улучшает вашу удачу. Почему бы не попросить вселенную об одолжении?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это любопытный день, потому что Луна прячется в вашей карте, однако Солнце находится в вашем знаке. Это может создать на вас эффект Джекила и Хайда. Одно влияние вызывает у вас желание и готовность взаимодействовать с другими, в то время как другое заставляет вас хотеть спрятаться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вам будет важен разговор по душам с другом. (Вполне вероятно, что этот друг — знакомая женщина.) Это идеальное время, чтобы поделиться своими надеждами и мечтами о будущем с кем-то, чтобы получить их отзывы, которые могут быть вам полезны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы немного в центре внимания. Люди замечают вас больше, чем обычно. На самом деле, некоторые люди, похоже, знают подробности вашей личной жизни. Будьте терпеливы с другими, потому что, когда Марс находится напротив вашего знака, это может вызвать раздражительность.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы хотите немного встряхнуться. Вы хотите путешествовать, заниматься чем-то другим или встречаться с интересными людьми из разных слоев общества. Поскольку сильные мира сего восхищаются вами сейчас, вы можете это осуществить. Исследуйте свои варианты!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы добьетесь больших успехов, если выделите время на решение бюрократических вопросов, касающихся завещаний, наследства, налогов, долгов и общей собственности. Эти вещи не исчезают сами по себе, но их так легко отложить. Посвятите 15 минут тому, чтобы привести в порядок документы. Вы полюбите себя и это позже.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна находится в знаке, который прямо противоположен вашему знаку, а это значит, что вы должны идти более на встречу, имея дело с другими. Это просто требует небольшого сотрудничества, терпения и дипломатии. Это такой день, когда вы должны идти вместе, чтобы ладить.

Если ваш день рождения сегодня

Певец, автор песен Брюс Спрингстин (1949) и певец Хулио Иглесиас (1943) отмечают свой день рождения сегодня. Вы кажетесь спокойным и достойным. Для вас имеет большое значение красота. Тем не менее, несмотря на ваше внешнее спокойствие, вы решительны и сильны. В этом году темпы медленнее. Вы будете уделять больше внимания партнерским отношениям и дружбе. Найдите отношения, которые приносят вам пользу. Доверьтесь своей интуиции в этом году.