Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 23 декабря 2022

Оповещение о Луне

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна.

Сегодня после 3:00 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Новолуние в Козероге наступает утром.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодняшнее новолуние находится в верхней части вашего графика. Изучите свое отношение к власти. Влияют ли они на вашу работу? Это также хорошее время, чтобы посмотреть, куда вы направляетесь. Где вы хотите быть через пять лет и чем вы хотите заниматься?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня хороший день, чтобы подвести итоги своего образования. Какие дополнительные знания обогатили бы вашу жизнь? Как насчет путешествий? Что вы думаете о своих системах убеждений? Размышление об этом может помочь вам понять свое отношение.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодняшнее новолуние — идеальный день, чтобы взглянуть на свое участие в финансовых ресурсах других. Существует ли баланс между вашей зависимостью от собственных ресурсов и вашей зависимостью от других людей? Как вы справляетесь со своим долгом? Вы в замешательстве, занимая на завтра?

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня идеальный день, чтобы взглянуть на свои ожидания в отношении преданных отношений. Каковы ваши убеждения о преданных отношениях? Например, как бы вы закончили это предложение? «Всякий раз, когда я вступаю в отношения ___».

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день, чтобы проверить свое отношение к работе. Как вы работаете лучше всего? На своей работе вы делаете как можно меньше? Или вы находите личное вознаграждение за хорошее выполнение работы? Позаботьтесь о своем здоровье сегодня. Вы заботитесь о своем теле?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Новолуние сегодня — отличное время, чтобы подумать о том, какую роль романтические отношения играют в вашей жизни. Точно так же вы можете не беспокоиться о творчестве, но цените ли вы свои творческие таланты? Ваши художественные таланты могут доставить вам удовольствие.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Каждое новолуние — это возможность принять решения. Сегодняшнее новолуние – время подумать о своей личной безопасности. Что заставляет вас чувствовать себя в безопасности? Как складываются ваши отношения с семьей или родителями? Стараетесь ли вы соответствовать или игнорировать ожидания ваших родителей?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Какой вы коммуникатор? Сегодняшнее новолуние — лучший день в году, чтобы подумать о своем стиле общения с окружающими. Боитесь ли вы обсуждать свои потребности, если это отпугнет людей? Если вы не общаетесь, вы отрезаете себя от человечества.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный день, чтобы проанализировать свои чувства и отношение к деньгам. Если вы верите, что деньги — это корень всех зол, вы вряд ли будете искать их или держаться за них очень долго. Если вы думаете: «Легко пришло, легко ушло», тогда деньги будут приходить и уходить.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня единственное новолуние в вашем знаке за весь год. Проведите личную инвентаризацию. Какое первое впечатление вы производите на других? Как вы сталкиваетесь? Подумайте о том, как вы себя ведете и как к вам относятся окружающие. Как вы можете произвести лучшее впечатление?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Новолуние сегодня попадает в скрытую часть вашей карты, а это значит, что у вас есть возможность изучить свои подавленные или тайные эмоции по поводу разных вещей. В каких сферах своей жизни вы больше всего обречены на провал? Вы подрываете свои собственные интересы?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это идеальный день для инвентаризации ваших надежд и желаний на будущее. Что именно они собой представляют? Какие конкретные шаги вы предпринимаете для их достижения? Будьте конкретны, иначе они будут туманным видением, а не осязаемой реальностью.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Лев Дуров (1931-2015) и актриса Наталья Фатеева (1934) родились в этот день. Вы магнетичны и обаятельны. У вас отличные коммуникативные навыки. Вы также сосредоточены и решительны, что позволяет вам преодолевать трудности. Ваша личная свобода важна в этом году, потому что вы претерпите захватывающие изменения. Заведите новых друзей. Путешествия вероятны.