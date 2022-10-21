Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 21 октября 2022

Оповещение о Луне

25, 26 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Держите глаза открытыми, потому что сегодня могут быть обнаружены решения, которые могут быть применимы к вашей работе или даже к вашему здоровью. По общему признанию, что-то неожиданное может потребовать вашего внимания. Будьте умнее и дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностями.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это день, когда ваши дети немного подвержены несчастным случаям, а это означает, что родители и воспитатели должны быть бдительными. Между тем, сегодня вам может прийти неожиданное приглашение. Будьте готовы действовать быстро с изменениями, связанными со спортом, общественными мероприятиями и миром развлечений.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В вашей домашней рутине сегодня может быть сюрприз. Небольшой прибор может сломаться или произойти незначительная поломка. Кто-то нежданный может постучать в вашу дверь или заглянуть к вам неожиданной компанией. Запасите холодильник, чтобы быть готовым!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это напряженный, беспокойный день для вас. Ожидайте встретить новые лица и увидеть новые места. Возможны незапланированные короткие поездки. С другой стороны, вы можете быть полны умных, оригинальных идей. С другой стороны, планы могут измениться в 11 часов. Оставайтесь легкими на ногах.

Лев (23 июля — 22 августа)

Что-то, что можно сделать с вашими активами и вашими деньгами, сегодня непредсказуемо. Например, вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Будьте умны и защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Запишите свои идеи по зарабатыванию денег для дальнейшего рассмотрения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с непредсказуемым Ураном. Это делает вас легко возбудимыми, спонтанными и импульсивными. Вот почему вы чувствуете, что вам есть чем заняться, есть куда пойти и кого увидеть! Вы узнаете что-то новое. Тем не менее, подумайте, прежде чем говорить или действовать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Беспокойный день! Выжидайте, потому что вы отвечаете за вещи из-за того, что Солнце, Меркурий и Венера находятся в вашем знаке. Удачный день для покупки предметов гардероба.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня друг может удивить вас, сказав или сделав что-то, чего вы не ожидали. Или, возможно, вы встретите кого-то нового, нетрадиционного или богемного — немного другого. В любом случае у вас будет соблазн изменить свои будущие цели. Подумайте об этом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Отношения с начальством, родителями, учителями, VIP-персонами и полицией сегодня немного непредсказуемы. Вы можете не знать, что происходит. Вы можете рассчитывать на их поддержку, но можете ли вы на самом деле? Будьте умны и убедитесь, что вы знаете, что происходит на самом деле.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня планы на поездку могут внезапно измениться. Они могут быть отменены или отложены. Точно так же, хотя у вас могут быть умные, оригинальные идеи, связанные с издательским делом, средствами массовой информации, медициной и законом, эти же области могут быть подвержены неожиданным изменениям и отменам. Будьте готовы к этому.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте умнее и дважды проверяйте банковские вопросы, вопросы страхования и все, что связано с общей собственностью или общими обязанностями, потому что что-то неожиданное может потребовать вашего внимания. Это может быть незначительным, это может быть главным. Посмотрим правде в глаза, когда дело доходит до денег — вы откладываете, вы проигрываете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что они могут бросить вам вызов. Почти наверняка они сделают или скажут что-то, что вас удивит. Не делайте поспешных выводов. Убедитесь, что у вас есть все факты, прежде чем отвечать.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елена Санаева (1942) и режиссер Никита Михалков (1945) сегодня отмечают свой день рождения. Вы очаровательны, многогранны и красноречивы. Вы любите приключения и любите компанию единомышленников. Этот год является для вас началом нового девятилетнего цикла. Будьте открыты для новых возможностей. Будьте готовы действовать и определить свои цели. Возможно, вы возьмете на себя руководящую роль.