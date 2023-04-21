Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 21 апреля 2023

Оповещение о Луне

1, 2 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 23:30. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Чеки по почте могут задерживаться, плюс различные финансовые транзакции будут страдать от задержек и путаницы в ближайшие несколько недель. Это потому, что сегодня Меркурий становится ретроградным в вашем Денежном доме и он останется ретроградным до 15 мая. До тех пор дважды проверяйте все финансовые операции, включая счета в ресторанах.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Меркурий становится ретроградным в вашем знаке, а это означает, что в ближайшие несколько недель вы услышите или встретитесь с партнерами и бывшими супругами (если этого еще не произошло). Для кого-то это будет радостное воссоединение, для других не очень.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваш управитель Меркурий сегодня становится ретроградным, а это значит, что вы почувствуете разочарование из-за задержек, глупых ошибок и путаницы в общении с другими в следующие три недели. Также вероятны задержки транспорта и проблемы с автомобилем. Просто улыбайтесь и терпите.

Рак (21 июня — 22 июля)

Очень вероятно, что вы получите известие от старых друзей или людей из групп, к которым вы принадлежите или когда-то принадлежали. Это связано с тем, что следующие три недели Меркурий будет ретроградным. Это будет идеальное время, чтобы наверстать упущенное в старой истории и торговать ложью.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Меркурий становится ретроградным, а это означает, что вы вероятно, услышите от старых начальников, родителей или авторитетных людей, о которых вы давно ничего не слышали. Это может быть случайная встреча. Возможно, это может означать работу для вас?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дважды проверяйте детали планов поездок сегодня и в будущем, потому что Меркурий становится ретроградным, что повлияет на общение, оформление документов и повседневную деятельность. Проверьте свои бронирования. Проблемы с транспортом также приведут к задержкам.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Меркурий становится ретроградным и останется таким в течение следующих трех недель. Хотя это правда, что это приводит к задержкам, ошибкам и путанице в общении, а также к проблемам с транспортировкой. Тем не менее, это также прекрасная возможность закончить старые дела. Сосредоточьтесь на завещаниях, наследстве и общей собственности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Меркурий становится ретроградным прямо напротив вашего знака, а это значит, что вы получите известия от старых друзей, бывших партнеров и бывших супругов. Это почти наверняка. Считайте это возможностью для закрытия или выложите свои карты на стол.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Меркурий становится ретроградным на следующие три недели и для многих это будет немного хлопотно. По общему признанию, это может привести к задержкам и ошибкам в вашей работе. Тем не менее, это поможет вам закончить старые проекты и старые дела, связанные с вашей работой, вашим здоровьем и даже вашим питомцем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Старое пламя возвращается или может всплыть в ближайшие несколько недель, потому что сегодня Меркурий становится ретроградным до 15 мая. Тем не менее, многие из вас могут использовать этот период времени, чтобы закончить хобби и решить старые проблемы, связанные с детьми или социальными мероприятиями. Это может быть полезно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Запасите холодильник, потому что очень вероятно, что на вашем пороге могут внезапно появиться родственники, о которых вы давно не слышали. Ваш зять будет спать на вашем диване. Это может быть что угодно, потому что сегодня начинается ретроградный Меркурий, и это вернет в ваш мир старые семейные проблемы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте в курсе ремонта автомобиля или всего, что связано с вашим велосипедом или грузовиком, потому что задержки транспорта весьма вероятны в ближайшие несколько недель, потому что Меркурий сегодня становится ретроградным. Дважды проверьте встречи. Дайте себе дополнительное время на все. Будьте очень ясны во всех своих сообщениях, чтобы избежать недоразумений.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Петр Федоров (1982) и королева Елизавета 2 (1926-2022) родились в этот день. Несмотря на то, что вы трудолюбивы и настойчивы, вы всегда добры. Это делает людей похожими на вас. Лично вы независимы и всегда откровенны. Будьте легкими на ногах, потому что это год перемен. Будьте гибкими и готовыми действовать быстро, но доверяйте своей интуиции. Вы также можете путешествовать.