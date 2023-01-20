Ежедневный гороскоп: сегодня пятница 20 января 2023

Оповещение о Луне

27, 28 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Следующие четыре недели вы будете более популярны, чем обычно. Наслаждайтесь болтовней с друзьями. Ожидайте больше, чем обычно, взаимодействовать с клубами, группами и организациями. Это также отличное время, чтобы записать цели на будущее.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Солнце будет в верхней части вашего графика в течение следующих четырех недель, освещая вас, бросая на вас свет прожектора, который будет льстить вам! Вот почему другие будут так впечатлены вами, даже если вы не сделаете ничего особенного. (Голливуд был прав — хорошее освещение решает все.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Используйте любую возможность путешествовать и делать что-то новое, потому что вы хотите расширить свой кругозор в следующие четыре недели. Если вы не можете путешествовать физически, вы можете путешествовать с помощью фильмов и книг. Вы также можете быть туристом в своем городе. Сделайте что-нибудь другое. Встряхнитесь немного!

Рак (21 июня — 22 июля)

В течение следующих четырех недель ваше внимание будет обращено на бюрократические вопросы, связанные с ипотекой, кредитами, налогами, долгами и общей собственностью. Этот материал не исчезнет сам по себе. Хотя, как ни странно, иногда это происходит.

Лев (23 июля — 22 августа)

Солнце будет находиться напротив вашего знака в течение следующих четырех недель, что усилит ваше внимание к партнерам и близким друзьям. Это также заставит вас чувствовать себя более уставшим, чем обычно, а это значит, что вам нужно больше отдыхать. (Я предлагаю вам бороться со своей склонностью быть супергероем и больше спать.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы будете счастливы и рады узнать, что в следующие четыре недели вы будете работать хорошо, эффективно и продуктивно! У вас даже будут высокие стандарты для вашего здоровья, поэтому вы можете изучить новый режим здоровья.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Повезло вам! В течение следующих четырех недель вы хотите играть и иметь свободу быть собой. Примите все приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь веселыми мероприятиями с детьми, спортивными мероприятиями, социальными развлечениями и искусством.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Дом, семья и личная жизнь будут в центре вашего внимания в течение следующих четырех недель. Многие из вас также могут быть вовлечены в нужды родителей больше, чем обычно. Наслаждайтесь этим шансом затаиться среди знакомой обстановки.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Темп ваших дней ускорится в следующие четыре недели, потому что у вас плотный график: короткие поездки, поручения, встречи плюс более активное общение с братьями и сестрами, родственниками и соседями, а также чтение и учеба больше, чем обычно. Вы заняты!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваше внимание к своему имуществу, своим доходам и денежному потоку будет сильнее, чем обычно, в следующие четыре недели. На самом деле, многие из вас могут придумывать умные идеи для зарабатывания денег. Это отличное время, чтобы пройтись по тому, чем вы владеете и провести инвентаризацию.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Солнце будет находиться в вашем знаке в течение следующих четырех недель, что является вашим шансом перезарядить свои батареи до конца года. Это также даст вам преимущество в привлечении к вам важных людей, а также благоприятных ситуаций. Кроме того, вы проецируете себя с большей энергией и энтузиазмом!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В ближайшие четыре недели жизнь будет более сдержанной. Таким образом, это идеальное время для вас, чтобы определить некоторые цели на предстоящий новый год (от дня рождения до дня рождения). Цели дадут вам ощущение положительной цели. Попробуйте это.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущая Ольга Бузова (1986) и певица Ирина Аллегрова (1952) сегодня отмечают свой день рождения. Вы чувствительный, трудолюбивый реалист. Вы амбициозны и оригинальны. У вас своеобразный стиль и причудливое чувство юмора. Этот год является для вас началом нового девятилетнего цикла. Будьте смелым. Исследуйте новые пути. Откройте любую дверь! Пришло время действовать и проявлять инициативу.