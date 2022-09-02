Ежедневный гороскоп: сегодня пятница 2 сентября 2022

Оповещение о Луне

6, 7 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 13:15 до 19:00. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Разговор с партнером или близким другом сегодня будет оптимистичным. Однако этот человек может попытаться вас в чем-то убедить или что-то пообещать. Если это так, вам будет мудро относиться к вещам с недоверием. (Они могут быть слишком оптимистичны в отношении того, что предлагают.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это сильный, успешный рабочий день для вас. Однако из-за того, что вы полны энтузиазма и воодушевлены чем-то, вы можете упустить из виду детали. Поэтому будьте умнее и перепроверяйте все. Помните: то, что дает крупный шрифт, забирает мелкий.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваши социальные планы захватывающие сегодня. Наслаждайтесь веселыми мероприятиями с детьми, а также всем, что связано с искусством, музыкальными представлениями, фильмами, театром или любым другим развлечением. Обратите внимание: в поисках веселья и хорошего времяпрепровождения у вас может возникнуть соблазн переборщить. Подумайте о последствиях вашего выбора.

Рак (21 июня — 22 июля)

Семейные разговоры сегодня пройдут удачно, потому что люди настроены оптимистично и доброжелательно. Однако существует тенденция выдвигать масштабные, масштабные идеи, которые могут оказаться невыполнимыми или недоступными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это быстрый, оптимистичный день! Наслаждайтесь общением с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Вам также понравится учиться, писать и узнавать что-то новое. Это хороший день для подписания контрактов, однако не замалчивайте детали. Предполагать ничего. Сегодня легко предположить, что все хорошо и ладно, а значит, можно упустить важную деталь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас могут появиться захватывающие, прибыльные идеи. Это потому, что вы быстро видите общую картину, а также стремительные тенденции на будущее. Тем не менее, убедитесь, что детали ваших планов сойдутся воедино. Не игнорируйте вещи, которые «не подходят».

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Меркурий находится в вашем знаке в оппозиции к Юпитеру, что дает вам хорошие чувства и способствует оптимистичному взгляду на жизнь. Вы будете с энтузиазмом строить планы, посещать конференции и вести дискуссии с другими людьми. (Остерегайтесь грандиозного мышления, которое непрактично.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это день хорошего самочувствия! Вы наслаждаетесь обществом других людей — друзьями и взаимодействием с группами. Отношения с начальством, родителями и авторитетными лицами приятные. (Возможно, вы влюбитесь в своего начальника.) Вы также довольны коллегами, а они довольны вами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете участвовать в дискуссиях с молодежью. Если это так, это будет оптимистичный опыт, который повышает ваш энтузиазм. В свою очередь, это может подтолкнуть вас к амбициозным и оптимистичным целям. Подождите день или два, чтобы увидеть, выглядят ли эти цели достижимыми. Дайте вещам трезвую, вторую мысль.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Несмотря на ваше чувство уверенности и оптимизма, будьте осторожны, добровольно что-либо делая сегодня. Точно так же подумайте дважды, прежде чем согласиться на что-либо, потому что легко быть чрезмерным оптимистом и видеть вещи проще или лучше, чем они есть на самом деле. Оставайтесь реалистичными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это сказочный день, чтобы учиться, путешествовать и делать все, что угодно, чтобы раздвинуть границы своего кругозора. Вам не терпится обсудить большие идеи и обсудить философию, историю, религию и захватывающие идеи. Вы также можете убедить других принять вашу точку зрения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Когда дело доходит до финансовых вопросов сегодня, будьте осторожны, потому что вы можете что-то переоценить. Или, если вы рассматриваете возможность инвестиций, что-то может выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Дважды проверьте вопросы, касающиеся того, как разделить или разделить наследство или что-либо еще.

Если ваш день рождения сегодня

У актера Киану Ривза (1964) и актрисы Елены Прокловой (1953) сегодня день рождения. Вы харизматичны, дружелюбны и очень обаятельны. Вы также умны, приземлены и неприхотливы. Вы воспитатель, а также отличный переговорщик. Это победный год для вас! Ваши прошлые усилия будут вознаграждены продвижением по службе, наградами, почестями и признанием ваших талантов. Браво!