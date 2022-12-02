Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 2 декабря 2022

Оповещение о Луне

9, 10 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Позитивного дня! Это прекрасный день, чтобы исследовать новые идеи, общаться с людьми, видеть новые места и если возможно, путешествовать! Это потому, что ваше стремление к приключениям и желание исследовать сегодня очень сильно. Наслаждайтесь встречами с людьми из разных слоев общества и других культур.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для бизнеса и коммерции. Это особенно хороший день, чтобы попросить кредит или ипотеку или собрать средства из других источников. Вы можете получить косвенную выгоду через своего партнера или третью сторону. Это также страстный, романтический день! Идеально подходит для свидания.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отношения с друзьями, партнерами и супругами сегодня теплые и взаимовыгодные. Наслаждайтесь общением с группами и работой для достижения коллективных целей. На самом деле, вы могли бы обсудить свои будущие цели с другом? Вы настроены оптимистично сегодня.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас есть энергия, чтобы работать и достигать целей. Кроме того, у вас высокая визуализация, а это значит, что люди замечают вас больше, чем обычно, особенно начальники и авторитетные лица. (Кстати, сюда входит и полиция.) Людям известны подробности вашей личной жизни.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это чудесный день свиданий! Это отличный день, чтобы поболтать. Наслаждайтесь романтическими прогулками, светскими визитами с другими людьми, театром, спортивными мероприятиями и веселыми мероприятиями с детьми. Выходите и расширяйте свой мир так, как это вас волнует и доставляет вам удовольствие. Будьте счастливы сегодня!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Семья, дом и все, что связано с личной жизнью, сегодня получат прекрасный подъем. Возможно, сегодня вам понравится сидеть в коконе дома. Многие из вас будут заниматься ремонтом дома и проектами косметического ремонта. Можете даже развлечься. Все это возможно — ваш выбор.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вставай с постели, одевайтесь и исследуйте свой мир! Это идеальный день для коротких поездок, бесед с другими, посещения братьев и сестер и родственников, а также чтения, письма или учебы, если вы того пожелаете. Главное, хочется узнать что-то новое и провести день бодро!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня предпочтение отдается бизнесу и коммерции. Ищите способы увеличить свой доход, потому что они существуют. Уважайте свои идеи заработка. Двери откроются для вас, если вы захотите изучить финансовые возможности. Многим из вас также понравится покупать красивые вещи для себя и близких.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Нет времени лучше приятного! Наслаждайтесь сегодняшним днем, потому что Солнце, Меркурий и Венера в вашем знаке прекрасно танцуют с Луной в вашем огненном знаке Овна. Это значит, что сегодня отличный день для болтовни! Ваша энергия и энтузиазм создадут для вас позитивный день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Для большинства людей сегодняшний день позитивен и полон жизнерадостной энергии. Это же влияние относится и к вам; тем не менее, вы можете вести себя сдержанно. Возможно, вы захотите работать в одиночку или за кулисами. На самом деле, некоторые из вас будут наслаждаться тихим уединением в прекрасном окружении.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это популярный день для вас, поэтому вам понравится проводить время с более молодыми, творческими людьми. Возможно, вы захотите поделиться своими надеждами и мечтами на будущее с кем-то, чтобы получить их отзывы. Стимулирующие разговоры понравятся. Сделайте вещи!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы прекрасно выглядите в глазах других, поэтому это отличный день для продвижения ваших планов. В частности, вы можете изучить возможности увеличения своего дохода. Используйте свою репутацию в прессе в своих интересах, когда разговариваете с боссами и всеми, кто находится у власти. Когда у вас это есть — выставляйте напоказ!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Люси Лью (1968) и певица Бритни Спирс (1981) отмечают свой день рождения сегодня. Вы умны, изобретательны и прямолинейны в общении с другими. Вы откровенно выражаете себя и обладаете сильной личностью. Люди знают, что могут рассчитывать на вас. Это более медленный год. Найдите время, чтобы омолодить свою энергию. Сосредоточьтесь на партнерских отношениях и сконцентрируйтесь на том, что приносит вам счастье.