Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 19 августа 2022

Оповещение о Луне

22, 23 лунный день. Третья четверть.

Избегайте покупок или важных решений сегодня с 7:00 до 8:15 . После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы хотите поговорить с другими. Вы хотите перейти прямо к мельчайшим деталям и иметь содержательный обмен идеями, чувствами и эмоциями. Родственницы женского пола сегодня могут сыграть важную роль.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете быть заинтересованы в покупках сегодня, потому что вы сосредоточены на своих вещах. Возможно, вы хотите что-то отремонтировать или позаботиться о чем-то? Или вы можете быть довольны покупкой? Пригласите кого-нибудь, потому что это идеальный день, чтобы развлечься дома и показать что-то кому-то.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что происходит 2,5 дня каждого месяца, и когда это происходит, вы чувствуете себя более эмоциональным, чем обычно. Тем не менее, это также увеличивает вашу удачу! Наслаждайтесь общением с соседями, братьями, сестрами и родственниками. Совершите короткую поездку. Поговорите с кем-нибудь интересным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня пятница, и это дружеский день. Тем не менее, вы можете спрятаться дома или вести себя сдержанно, потому что это то, что вы предпочитаете. Ваш выбор может заключаться в том, чтобы расслабиться и заняться любимым занятием. Тем не менее, физическое взаимодействие с группами будет привлекательным.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это еще один отличный день, чтобы поболтать! Наслаждайтесь теплой дружбой, особенно со знакомыми женщинами. С Марсом высоко в вашем гороскопе вы чувствуете честолюбие. Возможно, обсуждение с другом придаст вам новый смысл и побудит вас изменить будущие цели?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Люди сегодня дружелюбны, поэтому вам понравится долгий обед или счастливый час с приятелями. Поскольку ваш управитель Меркурий находится в вашем знаке, вы стремитесь говорить и делиться своими идеями с другими, особенно о политике и спорных темах. Примечание: люди замечают вас сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Выйдите из своей бархатной колеи и сделайте что-то другое! Путешествуйте, если можете. Отправляйтесь туда, где вы никогда не были. Общайтесь с интересными людьми, потому что это отличный день, чтобы узнать что-то новое и поделиться интересными идеями. Вы будете восхищаться артистичными, талантливыми людьми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это еще один день, когда вы прекрасно выглядите в глазах окружающих. (Вы можете использовать это в своих интересах, если вам нужна услуга или вам нужно заявить о себе боссу.) А пока наслаждайтесь компанией молодых людей. Роман с авторитетной фигурой может начаться!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы любите путешествовать ради удовольствия, и это будет отличным выбором, если вы сможете это сделать. Флирт с кем-то, кто «другой», будет захватывающим. Между тем, вы также готовы много работать сегодня. При необходимости вы разместите или поможете кому-то другому.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день, чтобы насладиться спортивными мероприятиями и любыми соревновательными развлечениями. Вы также можете помочь кому-то или работать от имени кого-то, кто нуждается в вашей помощи. (Это может быть мгновенная кармическая ситуация, когда к вам приходят подарки и вкусности.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Наслаждайтесь общением с партнерами, близкими друзьями, а также с представителями широкой общественности, потому что это дружелюбный день, и люди стремятся к общению. Это также кокетливый день, поэтому романтика может вспыхнуть. Принимайте приглашения на вечеринку, потому что вам понравится компания других!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Многие люди наслаждаются длинными обедами, свиданиями, спортивными и развлекательными мероприятиями. Вы можете быть одним из них. Тем не менее, вы также можете уединиться дома и расслабиться с хорошей едой и напитками. Это ваш вызов.

Если ваш день рождения сегодня 19 августа

У актера Мэтью Перри (1969) и актера Владимира Конкина (1951) сегодня день рождения. Вы изобретательны, креативны, теплы и дружелюбны. У вас большие идеи и твердые мнения, которые вы знаете, как продвигать, потому что вы убедительны и вдохновляете. Это год служения для вас, когда вы можете поставить интересы семьи на первое место. Это означает, что вы должны позаботиться о себе. Возможно косметический ремонт?