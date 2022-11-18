Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 18 ноября 2022

Оповещение о Луне

23, 24 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поскольку вы сегодня находитесь в находчивом настроении, вы увидите лучший способ справиться с долгами, кредитами и ипотечными кредитами или как поделиться чем-то с кем-то еще, включая наследство. Если вы говорите, другие будут слушать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете столкнуться с кем-то, кто обладает властью. Возможно, они захотят рассказать вам, как улучшить ситуацию или сделать что-то лучше. Возможно, их идеи заслуживают внимания? (Никогда не помешает выслушать.) Вы можете обсудить, как улучшить сами отношения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы многого добьетесь, потому что готовы много работать. Мало того, вы хотите работать с умом и искать способы улучшить ситуацию. Вы можете начать с того, что избавитесь от того, что вам не нужно. Некоторые из вас также будут искать способы улучшить свое здоровье.

Рак (21 июня — 22 июля)

Обсуждения с романтическими партнерами сегодня будут напряженными и мощными. На самом деле, из-за тенденции избавляться от излишеств или неприятных ситуаций некоторые из вас могут разорвать отношения. Сегодня родители должны быть терпеливы со своими детьми. Ищите лучшие способы справиться с вещами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это идеальный день, чтобы разобраться с мусорными зонами, переработкой отходов, ванными комнатами и сантехникой. Начните с уборки грязных участков и избавьтесь от того, что вам больше не нужно. Будьте безжалостны. Попробуйте вернуться к основам, чтобы вы могли начать создавать то, что хотите.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Луна все еще находится в вашем знаке сегодня, что сделает вас эмоциональным. Это также дает вам небольшое преимущество, которое вы можете использовать. Тем временем вы можете попытаться убедить других увидеть ваш образ мыслей, потому что, скорее всего, вы видите лучший способ сделать что-то.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В последнее время вы много думали о своем денежном потоке и финансовой сцене. Поскольку вы сегодня находитесь в находчивом настроении, вы можете увидеть новые способы заработка денег? По крайней мере, вы, вероятно, увидите новые способы использования того, что у вас уже есть. Умница вы!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это идеальный день, чтобы реалистично взглянуть в зеркало и спросить себя, что вы можете сделать, чтобы улучшить образ, который вы создаете в своем мире. Новая прическа? Новая одежда? Обувь? В конце концов, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете глубоко погрузиться в размышления о своем внутреннем мире, своих глубинных ценностях, своих секретах, своих надеждах и страхах. Время от времени у нас просто один из тех разговоров в душе, когда мы, кажется, размышляем над большими вопросами вселенной. Этот день настал.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете привлечь влиятельных друзей. Или вы можете столкнуться с кем-то сильным в групповой ситуации. Вам следует прислушаться к тому, что говорят звезды, потому что они могут увидеть способы помочь вам или улучшить ситуацию. Будьте открыты для предложений.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваше взаимодействие с боссами, родителями и полицией сегодня будет мощным. Кто-то из авторитетных лиц может попытаться указать вам, что делать. Или вы можете попытаться им что-то объяснить. В любом случае, постарайтесь найти общий язык, потому что люди просто хотят разобраться во всем и это хорошо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вас привлекают глубокая философия, таинственные идеи, НЛО или паранормальные явления. Вы заинтригованы ответами на важные вопросы. Суть в том, что вы хотите узнать что-то увлекательное.

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Михаил Муромов (1950) и юморист Геннадий Ветров (1958) сегодня отмечают день рождения. Вы смелы и преданы тому, что считаете важным. Вы проницательны и щедры к другим, потому что вам не все равно. Это год достижений для вас. Ожидайте продвижения по службе, наград и признания ваших усилий. Ваша очередь кланяться. Браво!