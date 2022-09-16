Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 16 сентября 2022

Оповещение о Луне

20, 21 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это более сложный рабочий день для вас, отчасти потому, что вы чувствуете усталость. Как будто вы достигли конца своей веревки. Не торопите события, особенно если вы находитесь в опасной среде. На самом деле отношения с коллегами будут сложными. Расслабьтесь. Избегайте споров, которые вызовут тревогу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это может быть более сложный день, связанный с детьми, художественными проектами и всем, что связано с миром развлечений. Многие ситуации созрели для путаницы и неправильного толкования. Между тем, романтика также рискованна, потому что вероятны недоразумения. Ничего не предполагайте!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вам сложно общаться с членами семьи, особенно с родителями. Вы можете даже усомниться в правдивости кого-то или в том, говорят ли они вам правду? Вы также можете почувствовать, что бьетесь головой о стену, потому что имеете дело с тем же самым старым. Расслабьтесь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня все определенно запутанно. Разговоры с другими могут быть похожи на два корабля, проплывающих в ночи. Зная это заранее, будьте очень ясны во всех своих коммуникациях с другими. Предполагать нечего. Дважды все проверьте. Будьте терпеливы со всеми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Дважды проверьте все финансовые переговоры сегодня, потому что это рискованный день для ваших денег. Например, вы можете предположить что-то и ошибиться. Возможно, что-то выглядит лучше, чем есть? Конечно, если вы в чем-то подозреваете — не действуйте. Сотрудничество с другими будет затруднено.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это тяжелый день. Вы чувствуете себя более уставшим, чем обычно, немного истощенным. Вдобавок ко всему, вы также можете чувствовать себя обескураженными, потому что сегодня сложно общаться с родителями, начальниками и любыми лицами, наделенными властью (включая полицию). Справляйтесь, как можете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вероятны споры с другими по академическим вопросам, публикациям или медицинской ситуации. Точно так же юридические вопросы будут сложными. Между тем, вы чувствуете себя в мешке. Это идеальный день для того, чтобы вздремнуть, если вы можете это сделать. Не ожидайте слишком многого от кого-либо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте терпеливы с друзьями сегодня (особенно с творческими людьми, с которыми вы можете проводить время), потому что весьма вероятны путаница и недопонимание. Поэтому ничего не предполагайте. Постарайтесь прояснить ситуацию, если вы сомневаетесь. Избегайте ссор из-за общего имущества и выплаты долга. Полегче.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня существует настоящая путаница между вами и авторитетными фигурами. (Сюда могут входить члены семьи.) Поскольку вы знаете об этом, вы можете приложить дополнительные усилия, чтобы прояснить ситуацию, потому что недоразумение — это именно то, что является недоразумением. Это не совсем разногласие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это классический день для запутанного общения. По иронии судьбы, эта путаница отчасти связана с тем, что люди чувствуют себя уставшими и почти слишком ленивыми, чтобы попытаться четко определить, чего они хотят. (Странно, но факт.) Вероятен конфликт на работе. Держитесь в тени.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте бдительны сегодня, потому что легко совершить финансовую ошибку или столкнуться с путаницей в денежной операции, будь то покупка или ведение бизнеса. Если вы не сообразительны, ошибка может стоить вам денег. Поэтому перепроверяйте все! Между тем, споры с детьми потребуют вашего терпения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы сегодня устали. Это так просто. Однако это означает, что вам труднее общаться с другими, потому что все кажется слишком хлопотным. Будьте терпеливы с членами семьи, а также партнерами и близкими друзьями, чтобы избежать разногласий и споров. Расслабляйтесь. Жизнь коротка.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Микки Рурк (1952) и артист эстрады Евгений Петросян (1945) разделяют сегодня свой день рождения. Вы остроумны, интересны и определенно умеете обращаться со словами. Вы также сосредоточены и трудолюбивы, потому что для вас важна безопасность. Этот год посвящен тяжелой работе и строительству. Например, вы можете буквально построить физическую структуру. Однако вы также будете строить внутренние структуры внутри себя.