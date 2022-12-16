Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 16 декабря 2022

Оповещение о Луне

23 лунный день. Третья четверть.

Избегайте покупок или принятия важных решений с 14:00 до 15:00. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Этим утром у вас есть сильные мысли о том, как улучшить свое здоровье или улучшить свою работу. Или вы, возможно, захотите изучить способы лучше заботиться о своем питомце? Позже днем ​​будьте умнее и будьте любезны с теми, кто вам ближе всего.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваши отношения с детьми сегодня утром могут быть эмоциональными. Точно так же у романтических партнеров может быть жаркая дискуссия. Позже в течение дня ваше внимание переключается на работу и выполнение дел. Приложите усилия сейчас, чтобы выходные прошли гладко. (Планируйте заранее.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Этим утром семейные дискуссии будут довольно страстными. По всей вероятности, вы можете увидеть способы улучшить ситуацию. Вы также можете увидеть новые способы использования того, что у вас есть? Позже в тот же день, вы хотите играть! Встретьтесь с друзьями в «счастливый час» или запланируйте развлечение.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня утром у вас твердое мнение. В последнее время вы усердно работали над тем, чтобы собрать вещи воедино и сегодня утром вы, не колеблясь, выскажете свое мнение. Позже днем ​​вам понравится возможность расслабиться и отдохнуть дома. Время для вас!

Лев (23 июля — 22 августа)

Этим утром вы думаете о деньгах и о том, как наилучшим образом использовать имеющиеся у вас ресурсы. Вы можете увидеть новые приложения для того, что у вас уже есть. Позже в тот же день, вы заняты! Короткие поездки, разговоры с другими, а также чтение и письмо заставят вас прыгать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня утром у вас есть шанс направить события в нужное русло. У вас есть определенные желания и цели, и вы будете следовать им. Во второй половине дня вы сосредоточитесь на финансовых вопросах. Покупки или разговоры о доходах и имуществе будут в приоритете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не вызывайте проблемы этим утром, потому что, что бы это ни было, оно очень быстро пройдет. Ближе к вечеру, когда Луна переходит в ваш знак, вы берете на себя ответственность. Вы будете вести собрание. На самом деле, ваша удача благоволит!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня утром может состояться жаркая дискуссия с другом или членом группы. Возможно, вы видели лучшие способы потратить деньги на проект или общую цель? Позже в тот же день вы будете счастливы натянуть поводья и поискать немного уединения. Просто расслабьтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте осторожны этим утром, особенно когда разговариваете с родителями, начальством и VIP-персонами. Поскольку у вас есть сильные чувства к чему-то, вы можете оттолкнуть кого-то от власти или настроить его против себя. (Не делайте этого.) Сегодня день дружелюбный! Наслаждайтесь компанией других.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этим утром ваше внимание привлекут дискуссии о политике, религии или национальных проблемах. У вас также могут быть сильные желания в отношении планов поездок. Позже в тот же день вы находитесь в состоянии возбуждения, что означает, что люди замечают вас больше, чем обычно. Помните об этом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Проверьте финансовые вопросы сегодня, особенно банковские реквизиты, чтобы вы знали, что происходит. Позже днем ​​путешествия и возможность сбежать куда-нибудь станут вашим главным приоритетом. Сделайте что-то другое, потому что вы хотите приключений и смены обстановки! Отправляйтесь туда, где вы никогда не были.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте любезны с близкими друзьями и партнерами этим утром. Вы должны идти вместе, чтобы ладить. Позже в тот же день могут состояться финансовые дискуссии о наследстве и совместном имуществе. Убедитесь, что вы знаете, чего другие ожидают от вас, и что вы можете ожидать от них.

Если ваш день рождения сегодня

Сегодня актриса, режиссер Светлана Дружинина (1935) и телеведущий Юрий Николаев (1948) отмечают с вами день рождения. Честность и порядочность важны для вас. Вы очаровательны, красноречивы и чрезвычайно наблюдательны. У вас есть умение обращаться со словами. Этот год – время размышлений и обучения. Приветствуйте больше одиночества и исследуйте все, что повышает ваше самосознание. Вы также можете научить кого-то в этом году.