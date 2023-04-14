Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 14 апреля 2023

Оповещение о Луне

24, 25 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это конец недели и совершенно уместно расслабиться. Тем не менее, следите за своими деньгами и имуществом, потому что что-то неожиданное может повлиять на них. У вас может быть ссора, связанная с деньгами или вашим имуществом. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Люди замечают вас сегодня, однако это может быть не очень хорошо. Вы можете привлечь конфронтации, ссоры и проблемы. Делайте все возможное, чтобы оставаться в тени и не привлекать к себе людей. Держите голову опущенной, а порох сухим.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это рискованный день для путешествий, потому что есть большая вероятность того, что планы поездок изменятся, будут отложены или отменены. Вам может быть сложно общаться с людьми из других культур или разных стран, потому что на самом деле сегодня общение со всеми немного затруднено!

Рак (21 июня — 22 июля)

Следите за своим банковским счетом и всем, что связано с наследством, долгами и общей собственностью, потому что что-то неожиданное может изменить ситуацию. Если это так, вы хотите знать прямо сейчас. Обсуждения с друзьями или членами групп могут быть сложными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны, разговаривая сегодня с родителями, боссами, VIP-персонами и полицией, потому что непонимание процветает. Предполагать ничего. Не стоит недооценивать силу вежливости. Сожмите губы, если видишь, что говорить бесполезно. Что есть, то есть.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не ищите неприятностей на работе, потому что неприятности легко найдут вас. Не критикуйте клиентов или коллег. Ожидайте перерывов в течение дня — поздние поставки, проблемы с компьютером, нехватка персонала, перебои в подаче электроэнергии, что угодно. Это непредсказуемый день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Социальные планы могут внезапно измениться или быть отменены. Или может быть, вы получите неожиданное приглашение куда-нибудь отправиться? Следите за обновлениями. Между тем, родители должны быть особенно бдительными и следить за своими детьми сегодня, потому что это день, подверженный несчастным случаям для ваших детей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

С одной стороны, вы хотите безопасно сидеть дома и чувствовать себя в безопасности в знакомой обстановке. Тем не менее, ваш домашний распорядок изменится сегодня. Мелкая бытовая техника может сломаться. Кто-то неожиданно может появиться у вашей двери. Готовьтесь к неожиданностям.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что для вашего знака этот день слегка подвержен несчастным случаям. Это включает в себя словесные аварии или оплошности, которые заставляют вас вздрагивать. («Я только что это сказал?») Планы на поездку сегодня изменятся. Будьте легкими на ногах, чтобы вы могли двигаться в любом направлении в любое время.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Что-то связанное с социальными планами, вашими детьми, вашими деньгами, вашим имуществом или вашими активами, сегодня может быть захвачено. (Это охватывает довольно широкий диапазон.) Для начала защитите свои деньги и свое имущество. Будьте в курсе ваших детей и внезапных изменений в социальных ситуациях.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это беспокойный день для вас. С одной стороны, кажется, что в воздухе больше электричества. Вы заряжены и готовы к действию. Но с другой стороны, вещи нестабильны и непредсказуемы. Не начинайте ни в какую ситуацию, не проверив все сначала. Предполагать ничего. Дома вас может ждать сюрприз.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Даже если сегодня вы не согласны с людьми, избегайте споров, потому что все может пойти наперекосяк. Это очень непредсказуемый день. Проблемы могут быть скрыты от вас. Возможны несчастные случаи. Убедитесь, что ваше чутье работает, чтобы вы могли проверять людей и ситуации, чтобы избежать сожалений. (У вас есть этот талант.)

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Кристина Асмус (1988) и государственный деятель Петр Столыпин (1862-1911) родились в этот день. Вы обладаете отличными коммуникативными навыками и талантом ладить с людьми. Вы любите разнообразие и перемены, но при этом жаждете стабильности. Этот год – время преподавания, обучения и размышлений. Изучите философию, бизнес-системы жизненных убеждений и все, что поможет вам приблизиться к истинному смыслу вашей жизни.