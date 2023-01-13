Ежедневный гороскоп: сегодня пятница 13 января 2023

Оповещение о Луне

21, 22 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это может быть пятница, 13-е, но вам не о чем беспокоиться, потому что это прекрасный день для вас! Наслаждайтесь болтовней с другими. В частности, вам понравится общаться с братьями и сестрами, родственниками и ежедневными контактами. Сегодня люди видят в вас понимающего, заботливого и отзывчивого человека.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня на вас действуют два разных влияния. С одной стороны, вы стремитесь работать и многого добиться на работе или делать все возможное, чтобы увеличить свой доход. Но другое влияние хочет, чтобы вы исследовали захватывающие идеи, новые миры и системы верований.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный, игривый день! Романтика подчеркнута. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями и веселыми мероприятиями с детьми. Пообедайте или запланируйте увлекательную экскурсию. Вы чувствуете щедрость по отношению к другим сегодня, особенно к тем, у кого меньше, чем у вас, поэтому вы хотите оказать поддержку.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня может состояться важный разговор дома или с членом семьи женского пола. Если да, то это будет взаимным и значимым. Отчасти поддержка партнера или близкого друга может помочь вам смотреть на мир с большей симпатией.

Лев (23 июля — 22 августа)

Разговоры с другими сегодня будут интуитивными. Вы почувствуете, откуда приходят другие, и наоборот, они поймут вас. Между тем, вы можете почувствовать острое понимание того, что переживает коллега. Если вы можете помочь им — вы это сделаете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если вы делаете покупки сегодня, у вас есть соблазн купить красивые вещи для себя и любимых. (Будьте умнее. Сохраняйте чеки и коробку.) Принимайте приглашения на вечеринку, потому что это светский и веселый день! Наслаждайтесь собой с другими.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня ваш энергетический уровень высок. Вы чувствуете себя уверенно, смело и готовы начать что-то новое. Тем не менее, одной из ваших проблем может быть родитель или кто-то в семье. Вы хотите помочь. Вы также можете работать с ними, чтобы отремонтировать свой дом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы сочувствуете страданиям других сегодня, поэтому вы можете искать способы протянуть руку или помочь кому-то. В идеале вы хотите сделать это в сдержанной манере, работая в одиночку или за кулисами. Тем не менее, вы хотите изменить ситуацию в положительную сторону.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваш идеализм пробудился сегодня, поэтому вы можете быть щедрым к нуждающимся. Однако у вас также может возникнуть соблазн переборщить с покупкой роскошных сокровищ для себя и других. (Сохраняйте чеки и коробку.) Может состояться содержательный разговор с другом или кем-то из благотворительной организации.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы лучше осведомлены о потребностях других, поэтому готовы им помочь. (Интересно, что необходим элемент осознания.) Между тем, знайте, что вы находитесь на высоте сегодня, а это значит, что люди замечают, что вы делаете и говорите.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы тот, кто хочет сделать мир лучше. У вас есть социальная совесть, и вы очень близки групповым идеалам. Сегодня вы хотите играть, исследовать, путешествовать и развлекаться. Тем не менее, часть вас осознает и думает о скрытых проблемах в обществе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день, чтобы поболтать с друзьями, особенно с людьми, которые разделяют ваши цели и идеалы. Между тем, кто-то может принести вам, вашему дому или члену семьи щедрость, поддержку или помощь. В такие моменты вы понимаете, что настоящая щедрость — это отдавать то, что необходимо.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Алексей Глызин (1954) и актриса Ирина Апексимова (1966) отмечают свой день рождения сегодня. Вы умны, сообразительны и организованы. Вы представляете миру позитивное, энергичное лицо, независимо от того, как вы себя чувствуете. Это прекрасный год для общения и наслаждения жизнью! Ослабьте бдительность и немного расслабьтесь. Получайте удовольствие, но не упускайте из виду свои цели.