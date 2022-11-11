Ежедневный гороскоп сегодня: пятница 11 ноября 2022

Оповещение о Луне

17, 18 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений с 17:15 до 19:30 сегодня. После этого Луна переходит из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это классический день для ссор с другими, особенно с кем-то постарше или членом группы. У вас есть сильные чувства по поводу чего-либо, и вы без колебаний говорите об этом. Возможно, это связано с долевой собственностью или с тем, как что-то справедливо (или несправедливо) разделено?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это плохой день, чтобы просить кого-либо, наделенного властью, об одолжении или разрешении. Знание этого заранее может избавить вас от горя. Тем не менее, у вас сегодня сильные чувства к финансам. Может быть, вы хотите что-то купить?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, выстроенном в линию с Марсом, что может заставить вас чувствовать себя немного раздражительным и быстро сходить с ума. (Вы, конечно, не откажетесь от драки!) Тем временем на ранчо может возникнуть спор с кем-то постарше, где вы работаете, возможно, о национальных проблемах, политике или религии. Не горячитесь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы не в игре, поэтому легко раздражаетесь. Знайте об этом и не придавайте большого значения чему-либо. Сегодня дети могут нести повышенную ответственность, или у вас могут возникнуть трудности с соблюдением правил, положений и ограничений.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня могут возникнуть семейные трения. Возможно, есть разногласия с другом или группой, к которой вы принадлежите? Кто-то старше вас или кто-то, кто обладает властью, может не одобрить ваши цели? Не забывайте слушать столько же, сколько вы говорите.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Имейте в виду, что у вас высокая визуализация, а это значит, что сегодня люди замечают вас больше, чем обычно. Поэтому, если вы вступите в публичный спор с соседом, родственником или братом или сестрой, это будет очевидно для всех. (Возможно, вы захотите дважды подумать об этом.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Финансовые ограничения, связанные с общественными мероприятиями, отпуском или расходами на уход за детьми, сегодня могут сделать вас сварливыми. У вас также есть сильные чувства по политическим и национальным вопросам. Найдите минутку, чтобы отдышаться. Вы должны обработать то, что происходит. Не просто реагировать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете чувствовать себя подавленным или ограниченным. Возможно, у вас есть тяжелые обязанности и ответственность? Отношения с авторитетными фигурами могут быть жесткими. Как бы то ни было, вы чувствуете усталость от мира и разочарование. Помните: хорошее заканчивается, как и плохое.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Спор с близким другом или партнером сегодня может стать жарким. Возможно, у вас обоих есть твердое мнение о чем-то? Или, возможно, вы привлекли к себе спорщика? Скорее всего, это вас расстроит. (Это всего лишь временное темное облако на вашем горизонте.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы хотите усердно работать, потому что хотите чего-то добиться. Что бы это ни было, это то, в чем вы лично заинтересованы. Тем временем обсуждения с другом или возможно, членом группы могут обескуражить вас. Примите то, что есть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это тяжелый день, чтобы иметь дело с авторитетными фигурами. Это плохой день, чтобы просить разрешения или одобрения на что-либо. Между тем, обещание социального веселья, романтики и развлекательных мероприятий зависит от вашего настроения. Что это будет?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Избегайте дискуссий о политике, религии и национых проблемах сегодня, потому что они будут обломом. Вы почувствуете депрессию или замкнутость каким-то образом. На самом деле, проблемы дома или в семье немного изменчивы, а это значит, что вам нужно проявить терпение. Будьте умным.

Если ваш день рождения сегодня

У актера Леонардо ДиКаприо (1974) и актриса Олеся Железняк (1971) сегодня отмечают день рождения. Вы чувственны, страстны и обаятельны. Вы часто добиваетесь своего, потому что так привлекательны для других. Этот год был годом новых начинаний и захватывающим темпом для вас, потому что это ваш первый год в новом девятилетнем цикле. Оставайтесь легкими на ногах. Будьте готовы открыть любую дверь!