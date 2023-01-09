Ежедневный гороскоп: сегодня понедельник 9 января 2023

Оповещение о Луне

17, 18 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 20:30. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня смешанная ситуация, потому что отношения с друзьями, группами, клубами, организациями и конференциями прекрасны! Вам понравится очаровывать и болтать, куда бы вы ни повернулись. Тем не менее, социальные планы могут внезапно измениться. Остерегайтесь несчастных случаев с детьми.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это любопытный день. С одной стороны, вы производите потрясающее впечатление на начальство, родителей и VIP-персон. Тем не менее, кто-то старше или обладающий властью может закрыть вас. (Что с этим делать?) Дома могут произойти несчастные случаи или неожиданности. Будьте бдительны.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Есть смешанные сообщения о поездках, юридических вопросах, публикациях или высшем образовании. Одно влияние чрезвычайно благоприятно! Это побудит вас расширить свой мир и отправиться в путь. Другое влияние указывает на то, что правила и нормы могут сдерживать вас.

Рак (21 июня — 22 июля)

Держите свои карманы открытыми, потому что подарки, вкусности и услуги от других могут прийти к вам сегодня. Тем не менее, некоторые юридические ограничения могут быть проблемой для вас. Это может привести к задержке или вообще остановить поступление денег к вам. Надейтесь на лучшее!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный день, чтобы поболтать с друзьями, партнерами и представителями широкой публики. Все будут рады видеть ваше лицо. Тем не менее, сегодня Луна находится в вашем знаке напротив Сатурна, что является отрезвляющей ситуацией. Кто-то старше или кто-то ответственный может помешать вашим планам.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с коллегами сегодня позитивные. На самом деле, кто-то может помочь вам и вы вдвоем добьетесь больших успехов. Тем не менее, вашим делом может заниматься авторитетная фигура или босс. (Трудно сказать.) Не расстраивайтесь из-за этого человека. Вы в порядке!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день, чтобы выйти и насладиться забавными развлечениями. Встречайтесь с друзьями за обедом или ужином. Наслаждайтесь кино, театром и весельем! Тем не менее, сегодня дети могут нести повышенную ответственность. Возможно, кто-то постарше попытается подрезать вам крылья.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный день, чтобы развлечься дома. Вам также понравится делать ремонт там, где вы живете, потому что вы хотите чувствовать себя счастливее там, где живете. Однако сегодня у вас может быть больше обязанностей с родителем или старшим родственником. Справляйтесь как можно лучше и наслаждайтесь своим днем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Короткие поездки, визиты и болтовня с другими порадуют вас сегодня, потому что вы находитесь в социальном настроении! Возможно, вам понравится проводить время с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Не позволяйте беспокойству или критике со стороны кого-то старше испортить вам настроение. Оставайся позитивным!

Козерог (22 декабря — 19 января)

В целом, это отличный день для бизнеса и коммерции. Вы также можете получить удовольствие от покупки красивых вещей для себя и близких. (Проверьте оповещение о Луне.) Тем не менее, что-то может заставить вас чувствовать себя бережливым или немного беспокоиться о своих финансах. Так было всегда.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня прекрасная Венера в вашем знаке танцует с огненным Марсом, что заставляет вас стремиться общаться с другими и делиться хорошими моментами и смехом. Люди будут тянуться к вам сегодня. Однако кто-то постарше может испортить вам настроение. Не позволяйте этому сломить вас. (У вас впереди сказочный год!)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это популярное время для вас, особенно потому, что старые друзья снова в кадре. Вы также счастливы, потому что вы зарабатываете больше! Сегодня хороший день, и вы довольны собой. Тем не менее, что-то, происходящее за кулисами, может вас обеспокоить. Помните: «Беспокойство похоже на кресло-качалку. Оно дает вам занятие, но никуда не приводит».

Если ваш день рождения сегодня

Принцесса Кейт Миддлтон (1982) и актер Дмитрий Воробьев (1965) сегодня празднуют день рождения. Вы уверены в себе, практичны и очень жизнерадостны. Вы не колеблясь добиваетесь того, чего хотите. Кроме того, вы самодисциплинированы. Это прекрасный год для вас! Ждите повышения, награды, славы и признания! Вы также можете достичь власти и лидерства в своей деятельности и отношениях.