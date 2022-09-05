Ежедневный гороскоп сегодня: понедельник 5 сентября 2022

Оповещение о Луне

9, 10 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это то время года, когда мы внезапно полны решимости вернуть нашу жизнь в нужное русло. Вот почему вы можете ожидать серьезных дискуссий с начальством, родителями и VIP-персонами, а также с партнерами и близкими друзьями. У каждого свое представление о том, как действовать. Естественно, вы главный.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы настроены на то, чтобы заняться делом и сделать как можно больше. Некоторые из вас имеют дело с поездками, юридическими вопросами или чем-то, что связано с медицинской ситуацией. У других большие планы на школьное и высшее образование. Возьмите свой список дел и начните!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Дом и семья сейчас в центре вашего внимания. В частности, многие из вас работают со своими детьми, чтобы вернуть всех в школу. Это хороший день, чтобы выяснить, что вам нужно с точки зрения финансовой и практической поддержки, чтобы все прошло гладко. Общайтесь с друзьями и группами.

Рак (21 июня — 22 июля)

Несмотря на то, что это очень динамичная неделя, вам понравится, как все будет развиваться, потому что обсуждения с другими людьми будут дружественными. Сегодня насыщенный день, наводим порядок дома. Обсуждения с родителями, начальством, VIP-персонами, а также с партнерами и близкими друзьями будут оживленными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы будете говорить сегодня о том, чего вы хотите достичь. Независимо от того, участвуете ли вы в возвращении детей в школу, тем не менее, каждый год в начале сентября у вас возникает чувство «снова в школу». Это сигнал о том, что вечеринка окончена — займитесь делом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Хотя вы можете быть неорганизованным, как и любой другой знак, вам нравится, когда вы лучше организованы. О да, ваш шкаф имеет цветовую кодировку, а книги расположены в алфавитном порядке или по категориям (по крайней мере!) Не бойтесь, вы легко окажетесь на вершине своей сцены, потому что Солнце и Венера находятся в вашем знаке. Вы правите!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Меркурий в вашем знаке не в ладах с Луной и Юпитером, а значит вы настроены серьезно. Вы изложите свое дело. Вы ожидаете, что вас услышат. Кроме того, вы надеетесь, что ваши пожелания будут выполнены. Если нет, вы хотите знать, почему.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Закулисные исследования сегодня окупятся, особенно потому, что вам может помочь друг или член группы. Творческие, артистичные люди могли быть на картинке. Вы будете связаны с братьями и сестрами и родственниками. Трудный день. Занят список дел.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Финансовые обсуждения, а также вопросы о вашем имуществе будут иметь место сегодня с друзьями, группами и возможно, вашими детьми. Все на картинке! Суть в том, что вы хотите, чтобы все работало и происходило.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете чувствовать себя более эмоционально, чем обычно, потому что Луна находится в вашем знаке. Кроме того, он не в ладах с Меркурием и Юпитером, а это значит, что у вас могут быть разногласия с начальником, родителем или кем-то, кто обладает властью.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас сегодня много дел! Некоторые из вас связаны с планами поездок, а также с деталями, связанными с медицинскими вопросами, юридическими вопросами и проблемами, связанными с возвращением в школу. Обратите внимание, что ваша способность разбираться с секретами или чем-то, что происходит за кулисами, на высоте.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Дискуссии о наследстве, совместном имуществе и финансовой и практической поддержке, которую вы ожидаете от других, возникнут сегодня. Это может даже включать друга или члена группы. Главное — важно, чтобы каждый понимал, чего от него ждут в плане финансового вклада.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Юлия Пересильд (1984) и певец Фредди Меркури (1946-1991) родились в этот день. Безопасность и любовь к семье являются для вас сильными ценностями, наряду с чувством справедливости. Вы любите красоту и роскошь в своем окружении, потому что вам нравится комфорт вашего существа. Это более медленный год. Сосредоточьтесь на дружбе и важных отношениях. Сконцентрируйтесь на своих потребностях и на том, что приносит вам счастье.