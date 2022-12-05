Ежедневный гороскоп сегодня: понедельник 5 декабря 2022

Оповещение о Луне

12, 13 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

«Это был понедельник. Весь день был понедельник». Сегодня все может показаться немного мрачным, особенно с финансовой точки зрения. И, в свою очередь, это может вызвать у вас беспокойство или депрессию. По иронии судьбы, чтобы противодействовать этим чувствам, вы можете строить импульсивные, экстравагантные планы путешествий или делать что-то драматичное.

Телец (20 апреля — 20 мая)

День немного подвержен несчастным случаям. (Вы можете чувствовать волнение и беспокойство.) К счастью, если Луна находится в вашем знаке, вам сопутствует удача. Остерегайтесь импульсивных планов поездок или согласия на переговоры за границей или диких идей, связанных с публикациями и средствами массовой информации. Если вы обсуждаете общую собственность или наследство, не отдавайте ферму.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не волнуйтесь, если сегодня вы чувствуете себя немного подавленным, потому что многие люди чувствуют себя сегодня так же. Это связано с тем, что Луна не в ладах с Сатурном, а также на одной линии с непредсказуемым Ураном. Это заставляет людей чувствовать себя мрачными и на грани. К счастью, вы все равно производите баснословное впечатление на окружающих.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете столкнуться с разногласиями с другом, группой или членом группы. Это может быть связано с финансами, бюджетом или богатством и ресурсами кого-то еще, особенно вашего партнера или супруга. Между тем, кто-то может пообещать вам Луну. Не верьте этому.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете быть ошеломлены кем-то из авторитетных лиц — начальником, родителем, учителем или полицией. Что бы ни случилось, это может исказить ваш стиль и вызвать волнение или тревогу. Остерегайтесь коленных рефлексов. Помните о силе вежливости. К счастью, что-то, связанное с вашей работой, поднимает настроение, возможно связанное с работой путешествие?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Держитесь сегодня подальше от спорных тем, потому что что-то неожиданное застанет вас врасплох, особенно в связи с вашей работой (и, возможно, вашим здоровьем). Между тем, планы поездок могут внезапно измениться. Тем не менее, социальные планы выглядят многообещающе! Идите разберись.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Дважды проверьте все, что связано с банковскими делами, общими ресурсами, совместным имуществом, наследством и вопросами страхования, потому что может произойти что-то неожиданное. Будьте в курсе! Кроме того, убедитесь, что ваши амбициозные идеи, связанные с домом и семьей, осуществимы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ожидайте сегодня несколько сюрпризов от партнеров, супругов и близких друзей. Например, может вспыхнуть ссора, особенно если речь идет о родителях или домашних обязанностях. Возможно, вы захотите отреагировать, забронировав отпуск. Подумайте еще раз.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня что-то нарушит вашу рабочую рутину. Это может быть не приятно. Вы можете быть в горячей воде с боссом или кем-то из власти. Это могло произойти из-за того, что вы что-то переоценили или подумали, что что-то лучше, чем было на самом деле. Никто не идеален.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родители должны быть особенно бдительными сегодня, потому что это день, подверженный несчастным случаям для ваших детей. Это также неблагоприятный день для занятий спортом. Между тем, социальные планы могут внезапно измениться. Будьте осторожны и не переоценивайте то, что не в вашем стиле. (Вы осторожны, осторожны и ненавидите растраты.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Мелкая бытовая техника может сломаться сегодня или может произойти незначительная поломка, потому что что-то изменит ваш домашний распорядок. Оденьтесь, потому что кто-то может появиться у вашей двери. Будьте уважительны к родителям, чтобы избежать споров. Остерегайтесь перерасхода или финансовых прогнозов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день для вас подвержен несчастным случаям. Между тем вероятны новые лица, новые места и внезапные поездки. Однако вы можете немного переживать из-за чего-то, что застало вас врасплох. Оставайтесь позитивным. (Вы всегда получаете лучшие результаты, когда ожидаете лучшего.)

Если ваш день рождения сегодня

Пионер киноанимации Уолта Диснея (1901–1966) и актриса Нина Русланова (1945-2021) родились в этот день. В вас много оптимизма и энтузиазма по жизни. Вы талантливы, креативны и обладаете замечательными дальновидными способностями. Захватывающие изменения могут дать вам больше личной свободы в этом году. Это потому, что перемены витают в воздухе, а это значит, что вы должны быть готовы действовать быстро. Доверьтесь своей интуиции.