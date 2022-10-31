Ежедневный гороскоп сегодня: понедельник 31 октября 2022

Оповещение о Луне

6, 7 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 11:00 до 12:00. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодняшний день полон сюрпризов и неожиданных событий, так что будьте начеку. Вы можете столкнуться с тем, что спорите с кем-то об общей собственности, разных ценностях или о том, кто за что отвечает. Оставайтесь мягкими и наслаждайтесь своим днем.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Знайте, что у вас высокая визуализация сегодня, а это значит, что люди замечают вас больше, чем обычно. Поскольку отношения с партнерами и друзьями немного натянуты, вас также могут заметить за публичные споры. Помните об этом. Не горячитесь. (Так много всего происходит сегодня.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш управитель Меркурий не в ладах с Луной, а это значит, что вы можете спорить, особенно на работе. Вы также можете столкнуться со спорами, связанными с вашим здоровьем или домашним животным — может быть что угодно. Держитесь подальше от дискуссий о политике, религии и национальных проблемах.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте терпеливы с детьми сегодня (что может быть сложно). Они взволнованы и у них большие ожидания. Они также могут быть гиперзаряжены. Избегайте ссор из-за общего имущества и общих обязанностей. Выберите большую дорогу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, в противоречии с Меркурием и Солнцем. Это определенно означает, что вы должны быть мягче, когда имеете дело с другими. Будьте примирительны и кооперативны. Такой настрой поможет вам пережить этот день. Несмотря на эти проблемы, это приятный день, чтобы развлечься дома.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы хотите сделать что-то другое сегодня! Многие из вас выйдут на улицу, чтобы обмануть или угостить! Разговоры с братьями и сестрами, родственниками и соседями будут оптимистичными и дружелюбными, тем не менее, в какой-то момент с кем-то может возникнуть спор или ссора.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня могут возникнуть денежные споры или возможно, о покупке (возможно, вы пытаетесь что-то вернуть?). Тем не менее, это игривый, веселый день, и вы настроены хорошо провести время! Уменьшайте эти споры. Наслаждайтесь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это Хэллоуин, который для Скорпионов является практически национальным праздником. (Секреты, маски и скелеты — все эти забавные вещи.) Наслаждайтесь общением с другими. Однако, будьте терпеливы с кем-то, возможно, дома и вероятно с женщиной. Не придавайте большого значения чему-либо. Плывите по течению.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Больше, чем любой другой знак, вы любите отмечать разные «праздники», и Хэллоуин не исключение. Наслаждайтесь преобразованием вашего дома для этого случая. Может иметь место какая-то закулисная перепалка. Не давайте ему никакой энергии. Расслабляться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это популярный день и вечер для вас, а это значит, что вам понравится гулять и болтать с другими, особенно с молодыми и творческими людьми. (Вы думаете?) Тем не менее, будьте терпеливы с кем-то, чтобы избежать спора, потому что все пытаются хорошо провести время! Ничего страшного.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна в вашем знаке, в разладе с Солнцем и Меркурием, из-за чего у вас может возникнуть спор с авторитетным лицом – родителем, начальником или сотрудником полиции. (Никогда не недооценивайте силу вежливости.) Не ищите неприятностей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Держитесь сегодня подальше от политических, религиозных и национальных вопросов, потому что это только расстроит вас или приведет к спору. Делайте все возможное, чтобы сохранить мир. Будьте в курсе событий сегодня, потому что кто любит наряжаться больше, чем вы? Вы прирожденный оборотень. Вам нравится иллюзия, которую могут создать ткань и маски.

Если ваш день рождения сегодня

Певец в стиле шансон Александр Новиков (1953) и актриса Раиса Рязанова (1944) делятся с вами сегодня днем ​​рождения. Вы быстро видите общую картину. Вы спонтанны, потому что вас привлекают новизна и приключения. Тем не менее, вы солидны, надежны и добросовестны. Вы очень интуитивны. Это более медленный год, когда вы больше сосредоточитесь на отношениях. Узнайте, что делает вас счастливым.