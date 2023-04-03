Ежедневный гороскоп сегодня: понедельник 3 апреля 2023

Оповещение о Луне

13, 14 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Начните эту неделю с осторожностью, потому что для начала у вас могут быть разногласия с кем-то, кто наделен властью, — родителем, начальником, учителем или сотрудником полиции. Кроме того, сюрпризы на работе, связанные с вашим заработком или вашим имуществом, могут застать вас врасплох. Действуйте осторожно!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы чувствуете себя импульсивным и нетерпеливым. В частности, вы можете чувствовать себя так, когда имеете дело с детьми или романтическим партнером. Однако это также проявится в спорте или если вы вовлечены в мир развлечений. За кулисами могут иметь место скрытые споры.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня могут произойти ссоры с друзьями или членами групп. Это может быть связано с некоторыми импульсивными выходками в свет, которые вы планируете. Это может быть даже связано со скрытой любовной связью. Если вы согрешили — признайтесь. Ваша первая потеря — самая дешевая потеря.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это плохой день для противостояния авторитетным фигурам, поэтому помните об этом с самого начала. Не выбирайте сегодня просить разрешения или одобрения на что-либо. Отложите этот запрос. Тем временем член группы или друг может сделать или сказать что-то, что вас удивит. Следите за обновлениями.

Лев (23 июля — 22 августа)

Держитесь подальше от спорных тем, таких как религия, политика и национальные проблемы, потому что они могут быстро перерасти во что-то неприятное. (Вам это не нужно.) На самом деле, дискуссии о путешествиях, публикациях, высшем образовании, медицине и законах также могут спровоцировать борьбу за власть.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы полны электрической, беспокойной энергии, потому что Луна в вашем знаке танцует с непредсказуемым Ураном. Будьте осторожны, чтобы не реагировать слишком остро или спонтанно на обсуждение общей собственности или общих обязанностей. Вы можете не соглашаться с чьими-то ценностями. Будьте крутым.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня могут возникнуть ссоры с партнерами и близкими друзьями. Если так, то это в основном борьба за власть. Что-то неожиданное, затрагивающее вашу собственность, долг или кредит, может спровоцировать спор, он может быть о принципиальной разнице в ценностях.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте терпеливы с коллегами и клиентами сегодня, потому что, если вы злитесь, резки или грубы, вы вероятно, пожалеете об этом позже. Списывайте это на работу. Как правило, неразумно сжигать мосты, потому что никогда не знаешь, что готовит будущее.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Родители должны быть терпеливы со своими детьми сегодня, потому что это классический день для раздражительных припадков и нервных срывов. Между тем, романтические партнеры должны быть терпеливы друг к другу, если они хотят остаться вместе. Это часто сводится к следующему: «Вы можете быть правы — или вы можете быть в отношениях».

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня могут возникнуть семейные ссоры, особенно по поводу ремонта или планов на недвижимость. Возможно, они связаны с чем-то неожиданным, что касается одного из ваших детей? В любом случае, сохраняйте спокойствие. У всех нас бывают такие дни. Терпение — противоядие от гнева.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете показаться слишком сильным, общаясь с другими. Или возможно, вы привлечете к себе того, кто этим занимается. В любом случае агрессивное общение никогда не приведет к тому, на что вы надеетесь. На самом деле люди чаще слушают, когда вы шепчете. Ради собственного блага будьте терпеливы к себе и другим.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня могут возникнуть споры о деньгах или имуществе. Между тем, будьте осторожны и обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что этот день для вас подвержен несчастным случаям. Держите глаза открытыми и обязательно думайте, прежде чем говорить или действовать.

Если ваш день рождения сегодня

Артист цирка Валентин Дикуль (1948) и актриса Анастасия Заворотнюк (1971) сегодня отмечают день рождения. Вам нравится быть в центре событий как человек, незаменимый для важного дела. Вы любите вызовы и вы процветаете, имея дело с группами. Это год перемен, а это значит, что вы должны быть гибкими и смелыми. Ожидайте увеличения вашей личной свободы и путешествий.