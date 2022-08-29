Ежедневный гороскоп сегодня: понедельник 29 августа 2022

Оповещение о Луне

2, 3 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня после 6:00 сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это насыщенный, оптимистичный день! Наслаждайтесь общением с близкими друзьями, партнерами и представителями широкой общественности. Разговоры будут энергичными и восторженными, однако будьте осторожны, чтобы не откусить больше, чем вы можете прожевать. Не позволяйте своему энтузиазму увлечь вас.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваша способность вести переговоры с коллегами и решать финансовые вопросы сегодня превосходна. В частности, вас ждет успех в спортивных делах, а также в бизнесе, связанном с искусством, миром развлечений и индустрией гостеприимства.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это веселый, игривый день! (Вам не нужно ждать до пятницы, чтобы повеселиться.) Наслаждайтесь искусством, общественными мероприятиями, спортивными мероприятиями и игровыми мероприятиями с детьми. Принимайте все приглашения пообщаться, потому что с Марсом в вашем знаке вы готовы к веселью!

Рак (21 июня — 22 июля)

Семейные дискуссии сегодня будут оживленными. Вам будет не только что сказать, но и без труда выразить свои идеи и взгляды. Это насыщенный, стремительный день. Это также хороший день, чтобы заняться ремонтом дома, а также купить красивые вещи для себя и дома, где вы живете.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодняшняя энергия занята и оптимистична. (Обратите внимание, что это прекрасный день для покупки предметов гардероба для себя.) Вам также понравится время, проведенное с другом или участие в группе или клубе, особенно в некоммерческой организации. (Вас порадует, если вы сможете что-то изменить.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это фантастический способ начать неделю! Солнце в вашем знаке и огненный Марс находится на вершине вашей карты, пробуждая ваши амбиции. Финансовые переговоры пройдут хорошо. Будьте осторожны с тем, что выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, потому что это может быть так. Будьте осмотрительны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Идите к тому, чего вы хотите сегодня, потому что Луна находится в вашем знаке (что дает вам преимущество), плюс она прекрасно танцует с несколькими другими планетами. Это означает, что вы можете легко выражать свое мнение другим, особенно по спорным вопросам. Юридические вопросы будут благоприятствовать вам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это популярная неделя! Вам понравится болтать с другими, особенно потому, что вы производите отличное впечатление на начальство, родителей VIP-персон. Сегодня вы можете почувствовать скрытое волнение или сильную энергию, происходящую за кулисами. Хороший день, чтобы обсудить, как разделить или поделиться чем-то.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На этой неделе Солнце будет по-прежнему находиться в верхней части вашего графика, привлекая к вам внимание. Из-за этого вы можете требовать преимущества и добиваться того, чего хотите. Обсуждения с друзьями и группами сегодня будут успешными. Вы можете столкнуться с сильным и убедительным человеком.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы на высоте. Это энергичный, насыщенный день, а значит, вы многого добьетесь, особенно на работе. Обсуждения с начальством и родителями будут эффективными. Тем не менее, по какой-то причине люди, похоже, знают подробности вашей личной жизни.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас много энергии, чтобы учиться, планировать поездки или участвовать в дебатах о политике и религии, потому что ваш ум бодрствует. Физические виды спорта и соревновательная деятельность также понравятся. Вы хотите сделать что-то новое и интересное!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас много энергии, чтобы сделать что-то в доме или передвинуть мебель. (Увеличение хаоса и активности в тылу требует вашего внимания.) Финансовые обсуждения сегодня пройдут хорошо, но будьте осторожны, отдавая ферму.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Марина Александрова (1982) и певец Майкл Джексон (1958-2009) родились в этот день. Вы харизматичны и прирожденный лидер, потому что обладаете обаянием, энергией и аурой успеха. Вечный оптимист, вы откровенны и всегда говорите все как есть. Этот год — время размышлений, обучения и внутреннего исследования, когда вы более глубоко исследуете смысл жизни. Вы могли бы также преподавать.