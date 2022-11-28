Ежедневный гороскоп сегодня: понедельник 28 ноября 2022

Оповещение о Луне

5, 6 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 22:30 . Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поскольку эта неделя начинается, вы полны решимости добиться некоторого прогресса. И вы будете. На самом деле, что бы вы ни делали, вы будете делать это очень осторожно и много обдумывать. Если вам нужно убедить кого-то согласиться с вами, вы сделаете это осторожно и логично.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы будете очень осторожны со своими деньгами. (По большей части, потому, что вы финансовый волшебник зодиака.) Если вы обдумываете инвестиции, вы будете осторожны и консервативны. Если вы ходите по магазинам, вы также будете бережливы. Ничего глупого.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Марс по-прежнему находится в вашем знаке (как и до конца года), но теперь он ретрограден. Это означает, что все, что вы делаете сегодня, вы будете делать с тщательным планированием и осторожным подходом. Ничего дикого и сумасшедшего. Вы хотите быть уверенным в том, что делаете, поэтому делаете маленькие шаги.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете чувствовать себя нерешительно, потому что не уверены в исходе чего-либо. Тем не менее, вы готовы работать очень практичным образом, поэтому вы засучите рукава и примете участие. Коллеги поддерживают. Тем не менее, вы осторожны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете быть отличным образцом для подражания для друга или члена группы. Кто-то видит, что вы сделали домашнее задание. Вы тщательно работали, возможно, даже практикуя или оттачивая технику, чтобы быть настолько продуктивным, насколько вы есть. Отличный пример!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Хотя ваши амбиции все еще пробуждаются, а ретроградный Марс находится в верхней части вашей карты, вы будете осторожны в достижении того, чего хотите. Вы проверите вещи в первую очередь. Вы получите свои факты. Вы убедитесь, что не перегибаете палку и не высовываете шею слишком далеко.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день, чтобы строить планы на будущее. Кроме того, это хороший день для составления подробных планов дальнейшего образования или обучения. Вы находитесь в правильном настроении, чтобы проверять письменные материалы, а также обсуждать серьезные темы, касающиеся политики или религии.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы будете усердно и осторожно решать финансовые вопросы, особенно все, что связано с общей собственностью, налогами, долгами, наследством и вопросами страхования. Вы не оставите камня на камне, потому что хотите быть на высоте. Вы хотите чувствовать контроль над своей безопасностью.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный день для обсуждения практических вопросов с другом, партнером или супругом. Это может касаться того, как обращаются с деньгами, или разделение труда, или обсуждение будущих планов поездок. Это может быть что угодно, но что бы это ни было, это важно для вас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы будете усердно работать для достижения своих целей. Вы будете работать осторожно, медленно и с постоянной настойчивостью. Вы будете как черепаха, которая выиграла гонку, потому что не остановитесь. Собственно, это и есть ваш стиль, чем вы и зарабатываете уважение окружающих.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня дети могут стать для вас повышенной ответственностью. В любом случае, вы будете серьезны в своем подходе. Вы можете описать связанные с этим обязанности и ответственность, особенно если вы разделяете их с кем-то еще. Вы также можете тренировать или учить кого-то помоложе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В последнее время вы чувствуете себя немного оторванным от дел дома, поэтому сегодня вы хотите работать медленно и осторожно, чтобы навести порядок в том месте, где вы живете. Вы знаете, что когда вы чувствуете, что все «собирается воедино», вы обретаете больше душевного спокойствия.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Андрей Ургант (1956) отмечает свой день рождения сегодня. Вы дружелюбны, уверены в себе и щедры. Многие из вас любят животных и борются за права животных. Этот год является для вас последним годом девятилетнего цикла, а это значит, что пришло время отпустить кого-либо или что-либо, что вас сдерживает. Время провести инвентаризацию.